ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валло Реймаа

Валло Реймаа надеялся, что если он оставит этим летом должность директора Таммеской школы Тарту, его жизнь станет немного легче.
Последние два года были для него сумасшедшими. Руководство школой и без того очень напряженная и, по сути, круглосуточная работа. Однако два года назад Реймаа снова принял близко к сердцу благополучие Йыхвиской волости. Невозможно было отстраниться от мощной поддержки, полученной от избирателей. Вот так в последние годы он по несколько раз в неделю мотался между Йыхви и Тарту. В некоторые дни даже неоднократно, потому что поиск баланса в Йыхвиском волостном собрании и стремление заручиться поддержкой для принятия необходимых решений - это тоже требующий времени высший пилотаж муниципальной политики.
Однако жизнь Реймаа теперь не станет значительно легче, и возможностей посвятить себя любимому делу - изучению истории и написанию рукописи о ней - тоже не возникнет значительно больше. Оказавшись в рядах поддерживающих борьбу за сохранение школы жителей Люганузе, он не смог отказаться, когда попечительский совет школы предложил ему стать директором. Хороших и знающих свое дело наставников не так много, особенно таких, которые наряду с этой трудной работой могут внести большой вклад в развитие всего региона.