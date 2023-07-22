ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валло Реймаа

Последние два года были для него сумасшедшими. Руководство школой и без того очень напряженная и, по сути, круглосуточная работа. Однако два года назад Реймаа снова принял близко к сердцу благополучие Йыхвиской волости. Невозможно было отстраниться от мощной поддержки, полученной от избирателей. Вот так в последние годы он по несколько раз в неделю мотался между Йыхви и Тарту. В некоторые дни даже неоднократно, потому что поиск баланса в Йыхвиском волостном собрании и стремление заручиться поддержкой для принятия необходимых решений - это тоже требующий времени высший пилотаж муниципальной политики.