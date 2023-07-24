ПЕРЕДОВИЦА ⟩ У избранных в Рийгикогу депутатов от Ида-Вирумаа случилась потеря памяти?

После того как некоторые из них были избраны, у них как будто случилась потеря памяти. Они больше почти не говорят об этом. В коалиционном соглашении этот вопрос прописан не был. Они не оказывают давления на свои политические партии, чтобы те каким-либо видимым образом занялись этим вопросом.

А ведь они должны во всеуслышание делать это день за днем. Постоянно повторять, мол, алло, это было обещание, из-за которого жители Ида-Вирумаа проголосовали за меня и за партию! Мы не можем обманывать избирателей! Мы должны сделать то, что обещали!

Словно утешительный приз пытаются сейчас преподнести то, что Рийгикогу перед уходом на долгие летние каникулы решил распределить между самоуправлениями около 8,3 миллиона евро. Отберут у самых богатых и перераспределят среди самых бедных. Политики бьют себя в грудь и заявляют, что Ида-Вирумаа получит самую большую часть, то есть в общей сложности около 2,5 миллиона евро на восемь самоуправлений. Но это естественно, ведь Ида-Вирумаа - один из крупнейших уездов Эстонии.

Конечно, дополнительные 2,5 миллиона евро придутся кстати, но это все же гораздо меньшая сумма с меньшим влиянием, нежели та, которую имели в виду кандидаты в Рийгикогу во время предвыборной кампании.