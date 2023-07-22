ГАЛЕРЕЯ ⟩ На мызе Сака снимается психологическая драма

По словам Андреса Маймика, это фильм о молодой женщине, разрывающиейся между, с одной стороны, семьей и традициями, в которых она выросла, и с другой стороны - тем, что подсказывают ее внутренние страсти. "Если люди большей частью все же в состоянии находить то или иное решение внутренних конфликтов, то в этой ленте данное противостояние ведет курсом на столкновение. В игре задействованы сильные чувства", - пояснил он.