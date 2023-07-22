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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На мызе Сака снимается психологическая драма

Эрик Гамзеев
, журналист
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Исполнительница роли главной героини фильма Йоханна Маарья Мяги отмечает, что "Аврора" рассматривает такие эмоции и чувства, которые есть внутри человека, но о которых мы особо много не говорим.
Исполнительница роли главной героини фильма Йоханна Маарья Мяги отмечает, что "Аврора" рассматривает такие эмоции и чувства, которые есть внутри человека, но о которых мы особо много не говорим. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На мызе Сака режиссеры Андрес Маймик и Райн Тольк снимают психологическую драму "Аврора", которая будет показана в кинотеатрах осенью следующего года

По словам Андреса Маймика, это фильм о молодой женщине, разрывающиейся между, с одной стороны, семьей и традициями, в которых она выросла, и с другой стороны - тем, что подсказывают ее внутренние страсти. "Если люди большей частью все же в состоянии находить то или иное решение внутренних конфликтов, то в этой ленте данное противостояние ведет курсом на столкновение. В игре задействованы сильные чувства", - пояснил он. 

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