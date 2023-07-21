В Эстонии подскочила заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии за последнюю неделю выросла на 21%, больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, сообщает RusErr.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 120 новых случаев заражения COVID-19, что на 21,2% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
"Увеличение общего количества случаев заболевания, вероятно, связано с проведением молодежного Праздника песни и танца", - говорится в эпидемиологическом обзоре ведомства.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 30 пациентов (неделей ранее 11) с коронавирусом. 13 пациентов, или 43,4% всех госпитализированных, попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.
По предварительным данным, за неделю скончался один пациент с коронавирусом.