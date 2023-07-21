Караванный туризм пока обходит Ида-Вирумаа стороной

Самый восточный караван-парк на северном побережье Эстонии со всеми удобствами находится в Тойла. До войны в Украине там ночевали многие западные туристы, направлявшиеся в Россию, сейчас на стоянке проводят время в основном внутренние туристы. Заполняемость сайта составляет около 50 процентов.

- Их немного, но это все равно те клиенты, которые путешествуют летом, они открывают для себя другие туристические достопримечательности. Такой турист очень полезен для нас в этом регионе, - сказала руководитель отдела продаж Toila Spa Hotel Аннели Пыдра.

Из Тойла логично было бы ехать на караване в Нарву и Нарва-Йыэсуу, но больше суток там оставаться нельзя, так как мест для караванов нет.

- На глаза попалась только Тойла. Остальные места только для ночлега. Если приезжаем на несколько дней, то неудобно собирать вещи, потом ехать в Нарву, возвращаться снова, потом не знаю, попадешь ли ты в хорошее место или места уже забронированы. В Нарва-Йыэсуу нет места, где можно поставить машину, только эти платные стоянки, - говорит караванщик из Валги Кайе.

Девелоперы туризма Ида-Вирумаа рассматривают караван-туристов как возможность для развития и наносят на карту места для караванов уезда. В настоящее время в Нарве предлагаются только обычные парковочные места, но ситуация может измениться.

- Это может быть возможностью для частных предпринимателей заработать, но я считаю, что город Нарва развивается сегодня и уделяет большое внимание туризму, почему бы и им не заняться этим вопросом, - сказала информационный консультант Ида-Вируского туристического кластера Кристина Эрниц.