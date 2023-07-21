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ПОГОДА ⟩ Выходные будут прохладными

Северное побережье
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По сообщению синоптиков, на предстоящих выходных с пляжным отдыхом лучше повременить. 

Как сообщает RusErr, в субботу вечером в Эстонии будет ясно, местами переменчивая облачность. Возможны дожди и туман. Ветер юго-западный и западный от 3 до 9, на побережье 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 12 градусов, на побережье до 16 градусов.

День будет переменно облачным, во многих местах пойдет дождь. Временами гром, ветер с юго-запада и запада с 5 до 11 с порывами до 17 метров в секунду. Температура между 17 и 23 градусами.

К вечеру на севере будет небольшая и переменная облачность, на юге Эстонии будет более облачно. Временами будет идти дождь и может быть гроза. Преимущественно юго-западный и западный ветер от 3 до 9, местами 13 метров в секунду. Тепло от 14 до 19 градусов.

Прохладная и влажная летняя погода сохранится и в последующие дни: небо переменчиво, ожидается дождь и грозы. К среде облачность несколько уменьшится, но местами возможны дожди. В то же время среднесуточные температуры повысятся. Если в воскресенье средняя температура составляет 18 градусов, то в понедельник и вторник она будет 20 градусов, а в среду 21 градус.

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Эстония
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