ПОГОДА ⟩ Выходные будут прохладными

Как сообщает RusErr, в субботу вечером в Эстонии будет ясно, местами переменчивая облачность. Возможны дожди и туман. Ветер юго-западный и западный от 3 до 9, на побережье 13 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 12 градусов, на побережье до 16 градусов.

День будет переменно облачным, во многих местах пойдет дождь. Временами гром, ветер с юго-запада и запада с 5 до 11 с порывами до 17 метров в секунду. Температура между 17 и 23 градусами.

К вечеру на севере будет небольшая и переменная облачность, на юге Эстонии будет более облачно. Временами будет идти дождь и может быть гроза. Преимущественно юго-западный и западный ветер от 3 до 9, местами 13 метров в секунду. Тепло от 14 до 19 градусов.