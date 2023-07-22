В результате аварии в Ида-Вирумаа пострадали двое детей

По данным полиции, 54-летний водитель автобуса Scania внезапно затормозил из-за лопнувшей шины. Следовавший за автобусом в том же направлении автомобиль Volvo под управлением 74-летнего мужчины успел затормозить, но следующая машина, Toyota, за рулем которой находилась 46-летняя женщина, затормозить не успела и ударила Volvo сзади.