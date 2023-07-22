В результате аварии в Ида-Вирумаа пострадали двое детей

В пятницу днем в селе Водава произошло дорожно-транспортное происшествие из-за недостаточного расстояния между машинами на шоссе.
По данным полиции, 54-летний водитель автобуса Scania внезапно затормозил из-за лопнувшей шины. Следовавший за автобусом в том же направлении автомобиль Volvo под управлением 74-летнего мужчины успел затормозить, но следующая машина, Toyota, за рулем которой находилась 46-летняя женщина, затормозить не успела и ударила Volvo сзади.
Водитель "Тойоты" и находившиеся в машине 32-летняя женщина, 7-летний мальчик и 7-летняя девочка доставлены в больницу.