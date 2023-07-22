Полиция просит помощи в поисках пропавшего Андруса

Андрус живет в Килтси в Ляэне-Вирумаа и часто ездит в Вяйке-Маарья, но вот уже несколько дней его не видят родственники. Полиция проверила все эти районы и возможное местонахождение мужчины, но, к сожалению, пока не смогла его найти. У мужчины нет с собой телефона. Жизнь Андруса может быть в опасности.