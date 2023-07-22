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Полиция просит помощи в поисках пропавшего Андруса

Северное побережье
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Пропавший Андрус
Пропавший Андрус Фото: Toomas Pippar/Mild Creative

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего без вести Андруса.

Полиция разыскивает 51-летнего Андруса, которого в последний раз видели 19 июля на улице Виру в городке Пюсси в Ида-Вирумаа.

Андрус живет в Килтси в Ляэне-Вирумаа и часто ездит в Вяйке-Маарья, но вот уже несколько дней его не видят родственники. Полиция проверила все эти районы и возможное местонахождение мужчины, но, к сожалению, пока не смогла его найти. У мужчины нет с собой телефона. Жизнь Андруса может быть в опасности.

Последний раз Андрус был одет в ярко-синюю рубашку, черные бриджи и серые кроссовки.

Всех, кто заметит человека, соответствующего описанию, или что-либо знает о его местонахождении в последние дни, сообщить об этом по телефону 112.

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