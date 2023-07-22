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На дорогах Эстонии проведут исследование по измерению средней скорости

Северное побережье
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Ограничивающий скорость знак.
Ограничивающий скорость знак. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В ближайшее время Транспортный департамент приступит к методическому изучению измерения средней скорости, чтобы найти лучший способ повысить безопасность дорожного движения и исключить из дорожного движения серийных нарушителей, которые угрожают безопасному движению.

Во время проекта не налагаются штрафы и не собираются личные данные, но анализируются псевдонимизированные данные. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий - снизить количество смертей и серьезных травм невозможно без дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения.

Превышение скорости является одной из основных проблем безопасности дорожного движения, независимо от типа дороги, говорится в сообщении Транспортного департамента. Даже незначительное превышение скорости оказывает существенное влияние на риск дорожно-транспортных происшествий и тяжесть последствий. Увеличение скорости на 1 км/ч увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим на 3%. Возможности внедрения контроля средней скорости впервые обсуждались в Эстонии десять лет назад, когда проводилось "Исследование автоматического контроля дорожного движения на основе измерения средней скорости".

Ситуация с безопасностью дорожного движения ухудшилась

Целью Программы безопасности дорожного движения (БДД) на 2016–2025 годы является снижение числа смертельных случаев и серьезных травм на дорогах. В среднем за 2023-2025 годы количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не должно превышать 40, а количество тяжелораненых не должно превышать 302 человека в год. В среднем в 2020-2022 годах в ДТП погибло 55 человек. Мы видим, что в первой половине 2023 года ситуация с безопасностью дорожного движения ухудшилась по сравнению с предыдущим периодом.

Без дополнительных изменений в рисковой среде и реализации мероприятий, оказывающих существенное влияние на безопасность движения, невозможно снизить смертность и тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения целей, запланированных в LOP, Департамент транспорта рассмотрел более 170 различных предложений по повышению безопасности дорожного движения. Из них было отобрано около 20, которые были бы применимы и осуществимы таким образом, чтобы они могли оказать значительное влияние на безопасность дорожного движения уже в ближайшие годы.

По степени воздействия мероприятия внедрение автоматического контроля средней скорости участка дороги на дорогах государственного значения поднялось на пятое место в рейтинге. На примере других стран измерение средней скорости участка позволило снизить количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом до 56%, количество случаев с повреждением имущества до 22%. Низкая скорость также передается за пределы зоны измерения - снижается загрязнение окружающей среды и расход топлива.

Согласно опросу, проведенному в прошлом году, чаще и больше всего превышение скорости происходит на магистральных дорогах между городами (73%, в том числе 29% более 5 км/ч), затем на дорогах местного значения (62%, в том числе 20% более 5 км/ч) и меньше всего в городах и населенных пунктах (48%, в том числе 9% более 5 км/ч). Транспортный департамент может использовать ежедневные данные о скорости с 85 постоянных пунктов подсчета, расположенных на дорогах государственного значения по всей Эстонии. В этих точках собираются данные о скорости движения по дорогам, где максимально разрешенная скорость неизменна и составляет 90 км/ч в обоих направлениях в течение всего года. В период с 01.01.2018 по 31.12.2022 измерена скорость 461,4 млн транспортных средств. 58% водителей использовали безопасную скорость движения (60-90 км/ч). Разрешенная скорость движения превышена 193,8 млн раз, или 42% всех поездок.

Департамент транспорта проанализировал связь между дорожно-транспортными происшествиями и нарушениями правил дорожного движения. Выяснилось, что за тот же период в дорожно-транспортных происшествиях с человеческими жертвами водителей транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, было почти в пять раз больше, чем за период 2014–2018 гг. Кроме того, выявлено, что нарушители ПДД почти в 20 раз чаще спровоцировали дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами, чем водители автотранспортных средств, не имевшие нарушений ПДД.

Цели пилотного проекта

Целью пилотного проекта является не уточнение возможностей судебного разбирательства и наказания, а поиск новых путей повышения безопасности дорожного движения.

В настоящее время реализация пилотного проекта находится на стадии подачи заявки на получение разрешения. Для разработки политики безопасности дорожного движения необходима информация о том, является ли превышение средней скорости на участке дороги проблемой в Эстонии и повышает ли контроль безопасность за счет уже используемых стационарных камер контроля скорости. Задачи исследования (неполный список):

- Проверить возможность измерения средней скорости движения на участке дороги;

- Узнать, какова доля превысивших среднюю скорость участка от всех выявленных случаев;

- Определить средние скорости участка;

- Узнать, влияет ли и как на превышение средней скорости длина измерительного участка, день недели, частота движения, погодные условия;

- Определить, отличается ли и насколько средняя скорость участка от мгновенной скорости (при входе и выходе из участка);

- Определить, имеются ли различия в превышении средней скорости между транспортными средствами ниже и выше 5,5 м;

- Получить обзор объемов данных, сопровождающих запуск системы;

- Отображать процессы, проблемы и препятствия, связанные с использованием;

- Следить за принятием деятельности обществом.

Номерной знак автомобиля, въехавшего на участок измерения средней скорости и выехавшего из него, фиксируется камерой контроля скорости, а с помощью программного обеспечения информационных технологий номерной знак автомобиля автоматически идентифицируется и преобразуется в машиночитаемый вид. Обозначение номерного знака, преобразованное в машиночитаемую форму, псевдонимизируется без вмешательства человека. Ключ депсевдонимизации и сгенерированные записи будут уничтожены.

Номерной знак транспортного средства не используется для идентификации данных транспортного средства и для идентификации владельца/ответственного пользователя транспортного средства. В ходе пилотного проекта не будут делаться запросы к реестрам, базам данных и информационным системам, а созданные записи не будут направляться в какие-либо другие базы данных и информационные системы. Ни одно дело не будет передано в судебное преследование, даже если будет зафиксирована мгновенная скорость автомобиля.

Тестовые участки, четыре по первоначальному плану, будут оборудованы превентивными устройствами регулирования движения, а также будет объявлена ​​длина участка. При желании их можно избежать. Участнику дорожного движения не о чем беспокоиться - Инспекция по защите данных проверяет допустимость обработки данных проекта и принимает решение о допустимости его реализации в запланированном порядке.

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