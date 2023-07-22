На дорогах Эстонии проведут исследование по измерению средней скорости

Согласно опросу, проведенному в прошлом году, чаще и больше всего превышение скорости происходит на магистральных дорогах между городами (73%, в том числе 29% более 5 км/ч), затем на дорогах местного значения (62%, в том числе 20% более 5 км/ч) и меньше всего в городах и населенных пунктах (48%, в том числе 9% более 5 км/ч). Транспортный департамент может использовать ежедневные данные о скорости с 85 постоянных пунктов подсчета, расположенных на дорогах государственного значения по всей Эстонии. В этих точках собираются данные о скорости движения по дорогам, где максимально разрешенная скорость неизменна и составляет 90 км/ч в обоих направлениях в течение всего года. В период с 01.01.2018 по 31.12.2022 измерена скорость 461,4 млн транспортных средств. 58% водителей использовали безопасную скорость движения (60-90 км/ч). Разрешенная скорость движения превышена 193,8 млн раз, или 42% всех поездок.