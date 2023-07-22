В Эстонии дешевеет строительство

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2023 года индекс цен на строительство снизился на 0,5% по сравнению с первым кварталом, но все еще остается выше, чем в том же периоде прошлого года.
Индекс цен строительства выражает изменение стоимости строительных работ на уровне прямых затрат и подразделяется на три основные группы: труд, строительная техника и материалы. При расчете индекса цен строительства учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и административные здания. В случае индекса цен ремонтно-восстановительных работ рассматриваются офисные здания.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, на индекс цен строительства во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2022 года в первую очередь повлияло повышение цен на материалы, которое составило 55% от общего роста индекса. Цены на древесину и металл, а также на изделия из них продолжили снижаться.
- По сравнению с первым кварталом этого года расходы на оплату труда увеличились на 0,6%, на механизмы - на 1,1%, а стоимость строительных материалов снизилась на 1,3%, - добавил Паулюс.