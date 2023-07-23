Полиция задержала подозреваемую в убийстве 63-летнюю женщину

В ночь на 23 июля в Нарве полиция задержала 63-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 52-летней женщины.
Сегодня около двух часов ночи женщина позвонила в полицию, и сообщила о том, что она нанесла ножевое ранение другой женщине в многоквартирном доме в Нарве. Прибывшие медики сразу же начали оказывать потерпевшей первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По словам патрульного Нарвского отделения полиции Сергея Самсонова, по предварительной информации, есть основания полагать, что у 63-летней женщины возник конфликт со знакомой, в ходе которого она ударила ее ножом.
- Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мы задержали женщину в качестве подозреваемой в совершении преступления, а обстоятельства произошедшего будем выяснять в рамках начатого уголовного производства, - сказал Самсонов.