Полиция задержала подозреваемую в убийстве 63-летнюю женщину

Сегодня около двух часов ночи женщина позвонила в полицию, и сообщила о том, что она нанесла ножевое ранение другой женщине в многоквартирном доме в Нарве. Прибывшие медики сразу же начали оказывать потерпевшей первую помощь, но, к сожалению, спасти ей жизнь не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.