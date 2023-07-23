В Эстонии создается возможность для коллективного отстаивания прав потребителями

Министр юстиции Лаанет пояснила, что это совершенно новая возможность в правовой системе Эстонии, которая создана на основе директивы Европейского Союза.

- Более широкая цель директивы и, следовательно, законопроекта состоит в том, чтобы повысить доверие потребителей и предоставить им больше возможностей для осуществления своих прав. Это также способствует развитию честной конкуренции и созданию равных возможностей для трейдеров, работающих на внутреннем рынке, - сказал он.

Если раньше потребители, понесшие ущерб, были вынуждены собираться, чтобы добиться справедливости и нанимать представителя для обращения в суд с крупной компанией, то в будущем такие коллективные интересы могут защищать в суде соответствующие компетентные органы и организации. Такое право предоставлено Агентству по защите прав потребителей и техническому надзору, Финансовой инспекции и Инспекции по защите данных. Оно также может быть передано другим компетентным организациям, в том числе частным некоммерческим организациям.

По словам Лаанет, основная проблема, которую должен решить законопроект, заключается в ситуациях, когда предприниматель или торговец нарушил права многих потребителей одновременно, но в относительно небольшой степени. Например, просили какую-то незаконную плату, которая составляет несколько евро в месяц, или незаконно собирали свои данные.

- Для каждого отдельного потребителя этот ущерб может быть недостаточно большим, чтобы подать в суд на крупную компанию, но если таких потребителей одновременно оказывается много в одинаковой ситуации, то обществу нанесен существенный ущерб. В дальнейшем в подобных ситуациях для защиты большого количества потребителей компетентные органы могут обращаться в суд и требовать как прекращения вредоносной деятельности, так и возмещения ущерба, - сказал Лаанет.

Законопроект устанавливает процедуру коллективного представительского иска как разновидность процедуры без судебного иска. Несмотря на то, что коллективный иск установлен как несудебное разбирательство, термин "групповой иск" по-прежнему используется, поскольку он является хорошо известным юридическим термином.