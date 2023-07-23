Новый план: к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии

Министр климата Кристен Михал подписал обновленную рабочую версию национального энергетического и климатического плана, который дает Европейской комиссии предварительный обзор целей и мер, которые изменились в этой области после 2019 года. Обновленный энергетический и климатический план должен быть представлен в Европейскую комиссию через год. Окончательная версия получит дополнения по итогам дебатов по закону о климате, начавшихся в этом году, в ходе которых также будут установлены промежуточные цели по достижению климатической нейтральности к 2050 г. Кроме того, будет обновлен прогноз энергопотребления, лежащий в основе планируемого производства возобновляемой энергии.
По словам Михала, в то время, когда последствия изменения климата все больше ощущаются по всей планете, мы должны устранить причины изменения климата.
- Аномальная жара, засуха и другие экстремальные условия уже стали реальностью во многих регионах мира, а прямые и косвенные последствия изменения климата не обошли стороной и Эстонию. Критерием успеха является признание изменений, принятие мер и поиск конкурентных преимуществ в снижении воздействия на окружающую среду, - сказал Михал.
В рабочей версии плана по климату и энергетике (REKK 2030), направленной в правительство для обсуждения, обозначены семь направлений: энергетика, транспорт, здания, сельское хозяйство, промышленные процессы, обращение с отходами и землепользование, изменение землепользования и лесной сектор. Планируется 106 мероприятий по достижению обновленных целей и сокращению выбросов парниковых газов.
- Энергетический сектор пока смог больше всего сократить выбросы парниковых газов, и эта тенденция вместе с развитием возобновляемой энергетики должна продолжаться. В последние годы мы значительно увеличили наши амбиции, и цель состоит в том, чтобы к 2030 году полностью покрыть наши потребности в энергии из чистых и доступных источников, - сказал Михал. - В транспорте необходимо увеличить долю устойчивых способов передвижения, еще больше внедрить биометан, обеспечить меры по использованию электроэнергии и водорода, а также направить людей и грузы на железную дорогу. Кроме того, мы должны продолжить и ускорить более энергоэффективную реконструкцию наших жилых домов в сотрудничестве с государственными и частными фондами.
За прошедшие четыре года некоторые цели изменились. Например, если ранее планировалось к середине века сократить выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с 1990 годом, то текущее направление - стать климатически нейтральной страной к 2050 году. В то же время, регулирование совместных усилий Европейского Союза также повысило целевой уровень выбросов в эстонском транспорте, малой энергетике, сельском хозяйстве и управлении отходами, а также в секторе землепользования.
В результате внесенных этой весной поправок в Директиву об энергоэффективности цели Эстонии в области энергосбережения были ужесточены. К 2030 году должно снизиться как конечное потребление энергии, так и потребление первичной энергии - на 35% по сравнению с пиком последних лет, пришедшемся на 2016 год.
В прошлом году с поправкой к Закону об организации энергетического менеджмента были уточнены цели возобновляемой энергетики, которые представлены в проекте REKK 2030 вместе с прогнозом производства возобновляемой энергии. По предыдущему плану доля возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии в 2030 году должна была составить 42%, но теперь соответствующая цель - 65%. И если до сих пор целью было, чтобы производство возобновляемой электроэнергии составляло 40% от общего годового потребления электроэнергии в 2030 году, то теперь цель состоит в том, чтобы к 2030 году покрыть 100% от общего годового потребления электроэнергии из возобновляемых источников.