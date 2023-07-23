Новый план: к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии

- Аномальная жара, засуха и другие экстремальные условия уже стали реальностью во многих регионах мира, а прямые и косвенные последствия изменения климата не обошли стороной и Эстонию. Критерием успеха является признание изменений, принятие мер и поиск конкурентных преимуществ в снижении воздействия на окружающую среду, - сказал Михал.

- Энергетический сектор пока смог больше всего сократить выбросы парниковых газов, и эта тенденция вместе с развитием возобновляемой энергетики должна продолжаться. В последние годы мы значительно увеличили наши амбиции, и цель состоит в том, чтобы к 2030 году полностью покрыть наши потребности в энергии из чистых и доступных источников, - сказал Михал. - В транспорте необходимо увеличить долю устойчивых способов передвижения, еще больше внедрить биометан, обеспечить меры по использованию электроэнергии и водорода, а также направить людей и грузы на железную дорогу. Кроме того, мы должны продолжить и ускорить более энергоэффективную реконструкцию наших жилых домов в сотрудничестве с государственными и частными фондами.