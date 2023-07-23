Муниципалитеты вновь получат поддержку на покупку контейнеров для биоотходов

По словам министра климата Кристена Михала, субсидия на покупку компостеров и контейнеров способствует тому, что муниципалитеты могут предложить всем жителям возможность раздельного сбора биоотходов.

- Мы должны сделать раздельный сбор биоотходов максимально удобным для людей. Очень важно, чтобы мы собирали биоотходы отдельно, потому что это единственный способ их переработки. Это поможет уменьшить количество биоотходов, которые попадают на свалки, где они выделяют метан и способствуют изменению климата, - сказал министр.

В настоящее время в Эстонии компост в основном производится из отдельно собранных биоотходов, пригодных для использования в качестве средства, улучшающего плодородие почвы. В ближайшие годы также возрастет производство биогаза, который можно использовать в качестве автомобильного топлива, для обогрева домов и для производства электроэнергии.

Подать заявку на поддержку можно осенью, и заявки рассматриваются в порядке поступления. Поддержка распределяется из системы торговли квотами на выбросы, и эта мера была разработана Министерством климата в сотрудничестве с Центром экологических инвестиций. Бюджет раунда составляет около 100 000 евро, но на каждый проект предоставляется грант до 15 000 евро. Грант распределяется до исчерпания бюджета.