Выросло количество студентов, желающих стать учителями

В этом году Тартуский университет увеличил набор учащихся на педагогические специальности на 300 человек, и сегодня почти все дополнительные места заполнены, сообщает RusErr со ссылкой на "Актуальную камеру". Желание абитуриентов становиться учителями в вузе связывают с обещанной государством специальной стипендией.

- Стипендия в размере 400 евро, безусловно, мотивировала подавать заявления. По сравнению с прошлым годом в этом году число поступающих на педагогические специальности после окончания гимназии увеличилось вдвое, - пояснила глава приемной комиссии ТУ Туули Калдма.

В Таллиннском университете число желающих обучаться на педагогических специальностях выросло в этом году на 25%. Вуз готов принять примерно на 150 студентов больше, чем годом ранее.

- Этот рост может быть связан с возможностью получения стипендии, но это не единственная причина. Мы также заметили, что значительно большее число поступающих желает обучаться на специальность классного руководителя, где с этого года доступно сессионное обучение, которое дает учащимся дополнительную гибкость, - считает проректор по образовательным инновациям Таллиннского университета Кристи Клаасмяги.

Если желающих учиться на учителя начальных классов или специального педагога хватает, то желающих преподавать математику, естественные науки и эстонский язык в гимназии недостаточно. На этих учебных программах в Тартуском университете по-прежнему остаются незаполненные места.