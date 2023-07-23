Согласно авторитетному отчету о стартап-экосистемах "Глобальный отчет об экосистеме стартапов за 2023 год" (Global Startup Ecosystem Report 2023), Эстония поднялась на 10-е место в списке развивающихся стартап-экосистем, улучшив свое положение в рейтинге на 28 позиций, сообщает dv.ee
В отчете отмечается, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, для европейского технологического сектора прошлый год стал вторым по темпам роста после 2021 года.
Крупнейшими стартап-центрами Европы сегодня являются Лондон, Берлин, Амстердам, Париж и Стокгольм.
В глобальном рейтинге экосистем первые места занимают Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон.
Кроме того, в отчете Эстония названа третьей среди быстрорастущих технологических центров - в мире нас опережают только Турция и Испания, информирует в пресс-релизе Startup Estonia.
- В исследовании отмечается, что сильной стороной стартап-экосистемы Эстонии является наличие благоприятных возможностей для глобального роста, - констатирует руководитель мониторинга Startup Estonia Сигне Рейнумяги.
- Улучшение позиций в рейтинге растущих технологических центров обеспечило нам увеличение финансирования стартапов на ранней стадии. Данный показатель в прошлом году почти наполовину превысил результат 2021 года, - дополняет картину Рейнумяги.
В отчете Global Startup Ecosystem Report 2023 рассматриваются 3,5 миллиона компаний и почти 300 экосистем по всему миру. Авторы исследования провели более сотни интервью с экспертами, а на ежегодный опрос ответило свыше 10 000 респондентов.