Эстония поднялась на 10-е место в списке развивающихся стартап-экосистем

В отчете отмечается, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, для европейского технологического сектора прошлый год стал вторым по темпам роста после 2021 года.

Крупнейшими стартап-центрами Европы сегодня являются Лондон, Берлин, Амстердам, Париж и Стокгольм.

В глобальном рейтинге экосистем первые места занимают Кремниевая долина, Нью-Йорк и Лондон.

Кроме того, в отчете Эстония названа третьей среди быстрорастущих технологических центров - в мире нас опережают только Турция и Испания, информирует в пресс-релизе Startup Estonia.

- В исследовании отмечается, что сильной стороной стартап-экосистемы Эстонии является наличие благоприятных возможностей для глобального роста, - констатирует руководитель мониторинга Startup Estonia Сигне Рейнумяги.

- Улучшение позиций в рейтинге растущих технологических центров обеспечило нам увеличение финансирования стартапов на ранней стадии. Данный показатель в прошлом году почти наполовину превысил результат 2021 года, - дополняет картину Рейнумяги.