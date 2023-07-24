Силламяэска Энели Ефимова прошла в полуфинал чемпионата мира

Во второй день чемпионата 16-летняя спортсменка показала девятое время (1.06,54) на этой дистанции и прошла в полуфинал, сообщает rus.postimees.

Рекорд Эстонии на этой дистанции, который Ефимова установила в апреле этого года в Стокгольме - 1.06,36.

Кроме Энели Ефимовой на старт вышел Армин Лелле, который на дистанции 100 м занял 43-е место со временем 57,06. Крегор Цирк на 200 м вольным стилем занял 28-е место (1.48,00).