Государство не успевает обрабатывать заявки на возмещение ущерба от вакцин

Согласно закону, решение о компенсации должно быть принято в течение пяти месяцев, но несмотря на привлечение дополнительных экспертов, рассмотрение пятой части заявлений, поступивших в департамент, просрочено, сообщила ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Поскольку раньше в Эстонии не существовало подобной системы, было очень трудно предсказать, сколько подобных заявлений будет поступать. /.../ Мы взяли за основу количество сообщений о серьезных побочных эффектах, которые, по нашей оценке, могли бы претендовать на компенсацию, и на этой основе планировали трудовые ресурсы, которые будут рассматривать заявления", - пояснил заместитель гендиректора Лекарственного департамента Отт Лаюс.

Однако количество заявлений превысило прогноз, и пришлось быстро искать новых оценщиков. Поскольку работа специфическая и требует медицинского образования, найти новых экспертов было непросто. Каждое решение оценивается двумя специалистами.

В настоящее время на рассмотрении департамента находится 260 заявок, и по 46 из них решения просрочены. Два человека должны были получить ответ от департамента еще пять месяцев назад.

"На данный момент есть несколько случаев, срок принятия решений по которым действительно довольно сильно затянулся. Это сложные случаи, которые мы направили на отдельную оценку внешнему эксперту, которому опять же требуется время для подготовки заключения", - сказал Лаюс.