Многообразие культурного дворика: от "Воплей Видоплясова" до футболистов "Narva Trans"

Самым рекламируемым событием культурного дворика станет вечером 29 июля концерт гостей из Украины - рокера Олега Скрипки и этно-рок-группы "Вопли Видоплясова". Начало в 20.00. Из-за серьезных требований к сцене этот концерт пройдет все же не во дворе, а в большом зале "Vaba Lava". Вход платный, билеты в продаже.

Бесплатно или за символическую плату будут проводиться музыкальные вечеринки 5 и 11 августа. Зажигать будут в один вечер Meisterjaan, популярный в Эстонии музыкальный и кинодеятель, а в другой - "909".

Большинство прочих мероприятий культурного дворика пройдут на открытом воздухе и будут в свободном доступе для жителей и гостей Нарвы. Каждый посетитель сможет насладиться живой музыкой, принять участие в мастер-классах от разных нарвских мастеров, потанцевать под латинские ритмы зумбы, посетить выставки местных художников и многое другое.

В последнее воскресенье, 13 августа, пройдет семейный день с рыцарским лагерем и лего. Тогда же во дворик заявятся футболисты "Narva Trans", чтобы потусить со своими болельщиками и зарядиться на игру с соперниками из Курессааре, назначенную на тот же вечер.

- Основной концепцией "Kultuurihoov" станет идея так называемого живого городского пространства, ведь это будет проходить в месте, где соединяются многолетняя индустриальная история города Нарва и современный жизненный уклад, - объяснила замысел культурного дворика руководитель этого проекта Анна Калинина.

Она напомнила, что нарвский центр "Vaba Lava" изначально задумывался как театральная площадка, но так продолжалось недолго. "Два года назад нас посетила идея, что одного театра недостаточно - и было бы здорово открыть какую-нибудь площадку под открытым небом, где на протяжении некоторого времени буду проходить мероприятия разных масштабов, стилей и направленностей", - рассказала Калинина про то, как культурный дворик впервые открылся прошлым летом, а затем благополучно превратился в традицию.