Лаури Ляэнеметс: Более справедливое распределение налоговых поступлений добавит жизнеспособности самоуправлениям Ида-Вирумаа

Теперь с изменением закона о подоходном налоге мы в Рийгикогу уже в этом году распределим через фонд выравнивания 8,3 миллиона евро. Пользу извлекут прежде всего самоуправления с меньшим ростом, где население уменьшилось прежде всего за счет людей трудоспособного возраста.

Это не какое-то "перераспределение бедности", когда мы заберем у волости с годовым ростом в 15% один процент доходов и поможем вновь возродить жизнь в городе и волости с меньшим поступлением налога. Важно понять также, что к 8,3 миллиона евро добавятся 3 миллиона евро в виде меры поддержки малых школ. Это необходимо, чтобы школы с меньшим количеством учеников, в остальном вполне жизнеспособные, не пострадали от модели финансирования образования, ко всем подходящей с единой меркой. Если что-то маленькое, то это не значит, что оно автоматически менее жизнеспособно.

Ида-Вирумаа больше всего выиграет от реорганизации доходной базы, ведь почти треть всех денег поступит именно в здешние волости и города. Проблемы и потребность в деньгах здесь очевидны и они годами углублялись по вышеописанным причинам - люди трудоспособного возраста уезжают из Ида-Вирумаа. Однако социальные услуги нужно содержать, а также надо давать в школах по возможности хорошее образование.

Годами испытывавший финансовые проблемы Кохтла-Ярве получит дополнительно 780 тысяч евро, а Нарва - аж 1,2 миллиона евро. Если самоуправление сумеет обеспечить благодаря этим деньгам необходимые услуги и выполнение своих обязательств таким образом, чтобы чья-то бабушка получила лучшую медицинскую помощь или хотя бы несколько семей не уехали отсюда, - а еще лучше, если бы люди приехали сюда на работу или учебу, - то наши реорганизации оказались бы не напрасными.