Более справедливое распределение налоговых поступлений придаст многим самоуправлением больше жизнеспособности, причем изменения приведут к тому, что при финансировании самоуправлений станут все больше учитывать количество жителей пенсионного возраста.
Лаури Ляэнеметс: Более справедливое распределение налоговых поступлений добавит жизнеспособности самоуправлениям Ида-Вирумаа
В финансировании местных самоуправлений мы в конце концов повернули на верный путь телегу, которую 30 лет катили в направлении канавы. К сожалению, эту телегу еще сильно мотает, так как постоянно заезжавшие на бровку канавы и ломавшиеся колеса мы чинили быстрыми, однако временными средствами.
Но это - хорошее начало, и осенью мы вместе с самоуправленческими руководителями составим уже долгосрочный план, чтобы доходы распределялись между местными самоуправлениями более справедливо. Чтобы повсюду в Эстонии были обеспечены услуги и возможность жизни. В течение 30 лет сосредотачивавшиеся только в более крупных центрах рабочие места и налоговый доход, конечно же, не являются решением по увеличению зажиточности всей Эстонии. Но, как уже было сказано, телега наконец-то поехала в правильном направлении.
К нынешнему году мы пришли к ситуации, когда очень многим местным самоуправлениям потребовалась экстренная помощь. Почти половина из них оказались в настолько сложном финансовом положении, что если бы государство не пришло на помощь, то эти местные самоуправления вынуждены были бы перейти на режим экономии даже в сфере самых элементарных услуг. А это означало бы невыплату социальных пособий, а также закрытие сельских школ и детсадов, библиотек и домов культуры.
Расположенные на юго-востоке или востоке Эстонии самоуправления не виноваты в том, что за пару десятилетий вся жизнь сосредоточилась в Таллинне или его окрестностях. Просто население трудоспособного возраста со временем неуклонно перемещалась прежде всего и почти исключительно в Харьюмаа и в меньшей степени - в Тарту и Тартумаа. В то же время доходная база местных самоуправлений зависит прежде всего от количества трудоспособного населения и от того, сколько подоходного налога оно платит. Это и создало в Эстонии огромное неравенство, которое надо будет исправлять, и теперь мы предприняли шаги в этом направлении.
"К нынешнему году мы пришли к ситуации, когда очень многим местным самоуправлениям потребовалась экстренная помощь".
Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел
Уменьшение этого неравенства будет болезненным и для тех, кто живет хорошо. Однако те 14 самоуправлений, которые помогают выйти из трудного положения 64 самоуправлениям или пытаются помочь им справиться с трудностями, прекрасно понимают необходимость солидарности. Об этих принципиальных изменениях надо говорить открыто. Ведь если всей Эстонии десятки лет внушали, что чья-то успешность зависит только от самих себя, то по крайней мере теперь, когда общая зажиточность выросла (при ее очень неравномерном распределении), мы должны изменить такой образ мышления.
Красноречивое сравнение: на Харьюмаа приходится 120% среднего по Евросоюзу ВВП, а на остальные регионы Эстонии - около 50%. Зарплата налогоплательщика в Виймси в два раза выше, чем в Нарве. В наиболее зажиточных самоуправлениях поступление подоходного налога растет на 15% в год, а в других регионах - на 5-7%. Это получается трехкратная разница между регионами, физически расположенными на расстоянии не более пары сотен километров друг от друга, а в смысле уровня жизни оказавшимися друг от друга на расстоянии световых лет.
С изменением закона между самоуправлениями будут распределены 8,3 миллиона евро
- С 1 января 2024 года увеличат до 2,5 процента выделяемую на каждого пенсионера сумму подоходного налога.
- В то же время поступление подоходного налога с частного лица уменьшат до 11,89 процента.
- С изменением закона увеличат поступление самоуправлениям подоходного налога с государственной пенсии на 16,3 млн евро и уменьшат поступление подоходного налог с прочих доходов на 24,7 миллиона евро. Образующаяся между ними разница будет направлена в фонд выравнивания.
Теперь с изменением закона о подоходном налоге мы в Рийгикогу уже в этом году распределим через фонд выравнивания 8,3 миллиона евро. Пользу извлекут прежде всего самоуправления с меньшим ростом, где население уменьшилось прежде всего за счет людей трудоспособного возраста.
Это не какое-то "перераспределение бедности", когда мы заберем у волости с годовым ростом в 15% один процент доходов и поможем вновь возродить жизнь в городе и волости с меньшим поступлением налога. Важно понять также, что к 8,3 миллиона евро добавятся 3 миллиона евро в виде меры поддержки малых школ. Это необходимо, чтобы школы с меньшим количеством учеников, в остальном вполне жизнеспособные, не пострадали от модели финансирования образования, ко всем подходящей с единой меркой. Если что-то маленькое, то это не значит, что оно автоматически менее жизнеспособно.
Ида-Вирумаа больше всего выиграет от реорганизации доходной базы, ведь почти треть всех денег поступит именно в здешние волости и города. Проблемы и потребность в деньгах здесь очевидны и они годами углублялись по вышеописанным причинам - люди трудоспособного возраста уезжают из Ида-Вирумаа. Однако социальные услуги нужно содержать, а также надо давать в школах по возможности хорошее образование.
Годами испытывавший финансовые проблемы Кохтла-Ярве получит дополнительно 780 тысяч евро, а Нарва - аж 1,2 миллиона евро. Если самоуправление сумеет обеспечить благодаря этим деньгам необходимые услуги и выполнение своих обязательств таким образом, чтобы чья-то бабушка получила лучшую медицинскую помощь или хотя бы несколько семей не уехали отсюда, - а еще лучше, если бы люди приехали сюда на работу или учебу, - то наши реорганизации оказались бы не напрасными.
Перераспределение денег самоуправлений - это лишь первый и насущно необходимый шаг. Министр по делам регионов Мадис Каллас призвал все самоуправления к сотрудничеству, чтобы представить к ноябрю основательные предложения относительно финансирования местных самоуправлений. Это касается как подоходного налога с частного лица, подоходного налога с юридического лица, увеличения автономии земельного налога, новых местных налогов и изменения формулы фонда выравнивания, так и некоторых других составляющих. Все эти идеи уже сейчас поступили от самих местных самоуправлений. Их обсуждением мы займемся с начала августа, чтобы осталось достаточно времени обговорить их и начать работу над ними.