ОДИН ВОПРОС ⟩ Что нужно сделать, чтобы получить поддержку от государства на приобретение контейнеров для биоотходов?

Министр климата КРИСТЕН МИХАЛ:

- Подать ходатайство о поддержке можно будет осенью, и заявки будут рассматриваться в порядке их поступления. Бюджет тура составляет около 100000 евро, но на каждый проект предоставляется пособие до 15000 евро. Пособия будут распределяться до исчерпания бюджета.

Помощь получат те самоуправления, расположенные за пределами Харьюского уезда, в которых по состоянию на 1 мая жители не были охвачены организованным вывозом биоотходов. Пособия не выделяются тем самоуправлениям, которые уже получали поддержку на покупку контейнеров для биоотходов или компостеров в течение последних пяти лет. Всего таких самоуправлений десять, три из них в Ида-Вирумаа: Алутагузеская волость, города Нарва и Силламяэ.