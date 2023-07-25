Канцлеру права не нравится раздевание заключенных в Вируской тюрьме

Канцлер права, осмотревшая открытые тюрьмы, констатировала, что в открытых тюрьмах Тарту и Таллинна обыски в голом виде заключенных, прибывающих извне (например, с работы, учебного заведения, магазина и т.д.), осуществляются в случае обоснованного подозрения или на основе случайного отбора. В 2020 году так действовали и в Вируской открытой тюрьме.

"К сожалению, Вируская открытая тюрьма изменила свою практику и заставляет всех прибывающих извне заключенных полностью раздеваться для обыска. Несколько заключенных рассказали, что при этом им приходится снимать сразу всю одежду", - сообщила канцлер права Юлле Мадизе. Она добавила, что Вируской тюрьме следует изменить порядок досмотра с раздеванием в отделении открытой тюрьмы. "Достоинство человека всегда должно уважаться во время обыска. Канцлер права неоднократно говорила тюрьмам, что если возникает обоснованная необходимость обыскать человека в голом виде, раздевание должно быть организовано постепенно, чтобы часть тела всегда оставалась прикрытой. Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания также постоянно подчеркивает то же самое", - написала Мадизе в резюме своего инспекционного визита.