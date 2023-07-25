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В Россию можно будет въехать по электронной визе

Ирина Кивисельг
, журналист
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

1 августа в России начинает действовать электронная виза, по которой можно находиться в стране 16 суток.

Ехать можно в любые даты в течение 60 дней после оформления визы, которые могут получить граждане 52 стран, в том числе жители Эстонии, Латвии и Литвы.

Заявление на визу оформляется на специализированном портале МИД, который начнет работать с 1 августа, подать заявление нужно не позднее, чем за 4 дня до даты въезда в Россию. Стоимость визы не будет превышать 52 доллара, для детей до 6 лет - не более 2 долларов.

Въехать в РФ можно будет любым видом транспорта или пешком.

Подробная информация: estonia.mid.ru.

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