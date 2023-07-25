В Россию можно будет въехать по электронной визе

Ехать можно в любые даты в течение 60 дней после оформления визы, которые могут получить граждане 52 стран, в том числе жители Эстонии, Латвии и Литвы.

Заявление на визу оформляется на специализированном портале МИД, который начнет работать с 1 августа, подать заявление нужно не позднее, чем за 4 дня до даты въезда в Россию. Стоимость визы не будет превышать 52 доллара, для детей до 6 лет - не более 2 долларов.