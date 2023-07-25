Вирве Линдер: Как я стала "бандиткой от моды"?

На состоявшемся 29 июня трехчасовом заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания были приняты очень важные решения. В городе Кохтла-Ярве пособие по рождению ребенка увеличили до 1000 евро, что является самым высоким в Ида-Вирумаа. Решили также предложить социальный транспорт городским нуждающимся в помощи, чтобы необходимые услуги стали более доступны всем. Ввели лагерное пособие, чтобы семьи могли предложить своим детям активное и интересное времяпрепровождение летом, когда отдыхают спортивные клубы.
Однако, к моему удивлению, гораздо большего внимания удостоился мой бюст... Или, вернее, моя грудь, так неудачно полуобнажившаяся на 57-й минуте заседания, что стало заметно из-за угла камеры на потолке и положения моего тела. (А председатель нашего горсобрания еще сомневался, интересуют ли людей трансляции наших заседаний!)
Меня удивляет, что в 2023 году в Эстонской Республике есть женщины, считающие своей святой обязанностью унижение и осуждение других женщин, и вместо того, чтобы обсуждать важные темы, которые рассматриваются на заседании горсобрания, и принятые на нем решения, они сосредоточены на обсуждении глубины моего декольте.
Моя одежда была уместна в условиях жаркой летней погоды, и я до сих пор придерживаюсь точки зрения, что ничего неуместного в ней не было, и я и впредь буду с гордостью носить платье, о котором шла речь. Ничего непристойного не было и в шортах многих членов собрания, на которые эксперты по этикету из социальных сетей большого внимания, правда, не обратили.
"Я буду и впредь выступать за то, чтобы Кохтла-Ярве был современным и моложавым городом, в котором у каждого человека есть право и свобода быть самим собой! Я буду осуществлять это своими действиями, одеждой и отношением".
Вирве Линдер, мэр Кохтла-Ярве
Кстати, этикет, на который ссылались недоброжелательный блогер и язвительные комментаторы, объясняя свои нападки, со временем меняется и различается в культурах, классах и группах, и то, что именно кто-либо считает уместным или неуместным, очень индивидуально.
Поначалу я оставила без внимания недоброжелательный и явно полный преувеличений пост блогера, сделавшего делом своей чести нападки на меня лично (чем он занимается при любой возможности в местных социальных группах и в комментариях), и не ощутила необходимости как-то отреагировать на него. Но поскольку СМИ посчитали этот инцидент достойным колонки новостей, то хочу заявить, что буду и впредь выступать за то, чтобы Кохтла-Ярве был современным и моложавым городом, в котором у каждого человека есть право и свобода быть самим собой! Я буду осуществлять это своими действиями, одеждой и отношением.
Я глубоко осуждаю любую травлю - как в реальной жизни, так и в социальных сетях, - а также отказываюсь терпимо относиться к подобному низкому женоненавистничеству. Поэтому, дорогие друзья, советую вам купить и прочитать книги автора вышеупомянутого поста и известного криминального журналиста Светланы Логиновой "Криминальная Эстония" и "Бандитский Ида-Вирумаа", основанные на реальных событиях и дающие прекрасный обзор как жизни преступного мира Ида-Вирумаа, так и деятельности моих предшественников в Кохтла-Ярвеском горуправлении. Я всей душой благодарна судьбе, что сегодня единственные бандиты, которых приходится ловить в Кохтла-Ярвеском горуправлении, - это "бандиты от моды".
Юллар Сааремяэ, ты не ошибся - Кохтла-Ярве является столицей эстонского панка! Заранее извиняюсь перед теми, кто почувствует себя задетым этим постом и моим отношением, а также напоминаю, что у всех у нас есть право на собственное мнение и наблюдать за моей учетной записью - дело сугубо добровольное. Благодарю за внимание. Да здравствует свобода!
(Комментарий основан на посте, сделанном Вирве Линдер в социальных сетях)