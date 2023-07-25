Вирве Линдер: Как я стала "бандиткой от моды"?

Поначалу я оставила без внимания недоброжелательный и явно полный преувеличений пост блогера, сделавшего делом своей чести нападки на меня лично (чем он занимается при любой возможности в местных социальных группах и в комментариях), и не ощутила необходимости как-то отреагировать на него. Но поскольку СМИ посчитали этот инцидент достойным колонки новостей, то хочу заявить, что буду и впредь выступать за то, чтобы Кохтла-Ярве был современным и моложавым городом, в котором у каждого человека есть право и свобода быть самим собой! Я буду осуществлять это своими действиями, одеждой и отношением.

Я глубоко осуждаю любую травлю - как в реальной жизни, так и в социальных сетях, - а также отказываюсь терпимо относиться к подобному низкому женоненавистничеству. Поэтому, дорогие друзья, советую вам купить и прочитать книги автора вышеупомянутого поста и известного криминального журналиста Светланы Логиновой "Криминальная Эстония" и "Бандитский Ида-Вирумаа", основанные на реальных событиях и дающие прекрасный обзор как жизни преступного мира Ида-Вирумаа, так и деятельности моих предшественников в Кохтла-Ярвеском горуправлении. Я всей душой благодарна судьбе, что сегодня единственные бандиты, которых приходится ловить в Кохтла-Ярвеском горуправлении, - это "бандиты от моды".

Юллар Сааремяэ, ты не ошибся - Кохтла-Ярве является столицей эстонского панка! Заранее извиняюсь перед теми, кто почувствует себя задетым этим постом и моим отношением, а также напоминаю, что у всех у нас есть право на собственное мнение и наблюдать за моей учетной записью - дело сугубо добровольное. Благодарю за внимание. Да здравствует свобода!