"Vaba Lava": украинская тема в Нарве явно не нужна

Как будто это огромный секрет. И этим занимается учреждение, призванное делать наше общество лучше и сплоченнее. В хорошо интегрированном обществе, как и в хорошо функционирующей семье, не должно быть секретов.

К фестивалю мы готовим специальную совместную постановку с Киевским театром драматургов. С театром из страны, которая более 500 дней воюет с жестоким агрессором. Некоторые из руководителей этого театра действительно побывали на фронте. Драматург Наталья Блок написала уникальный текст о том, какой сейчас выбор украинцев, как война влияет на людей, общество... Актеры репетировали в Киеве в перерывах между воздушными тревогами.

Приезд на нарвский фестиваль - это возможность отдохнуть от войны. Принести свое видение и послание в, так сказать, свободный мир. Но... очевидно, украинская тема в Нарве не нужна. Чего опасаются? Кого боятся? Неужели действительно считают, что те нарвитяне, кто посещает языковые курсы в Доме эстонского языка, не должны знать, какова позиция эстонского государства и, прежде всего, эстонского народа в отношении войны в Украине и на чьей они стороне?

Мы не будем здесь писать о намеках и слухах о том, почему мы не получили поддержку, - пожалуй, украинский вопрос является одной из этих причин. Никто ведь не хочет говорить очень открыто. Но в общей картине слон все еще находится посреди комнаты. На словах мы активные интеграторы, но в кабинетах царит все же такое отношение, что слезы наворачиваются. Если представление INSA об интеграции сводится лишь к обучению русских эстонскому языку и организации пары праздников, главное, чтобы не было украинской темы или какого-то другого более глубокого вопроса... Например, почему мы в свое время потеряли Нарву и как вернуть Эстонии город и его жителей. До тех пор в нашем становлении единым целым ничего не изменится. Человек может выучить язык, но что творится у него в голове...