"Vaba Lava": украинская тема в Нарве явно не нужна

Фонд интеграции (INSA), распределяющий деньги налогоплательщиков по распоряжению правительства республики, решил выделить ровно 0 евро на поддержку запланированных в августе в Нарве мероприятий - Культурного дворика и фестиваля Свободы. Ноль из распределяемого миллиона.
Посыл ясен, не приезжайте с вашими украинскими постановками мешать нашей интеграции! Согласиться с этим, конечно, нельзя, сегодня [в понедельник] адвокатское бюро "Sorainen" подаст апелляцию на решение INSA. Надежды мало, но терять больше нечего. На фестиваль Свободы уже зарегистрировались сто иностранных гостей, половина из них купили билеты на самолет.
Итак, давайте немного поговорим о свободе...
На этот раз о свободе информации. О той свободе, которая у нас, как граждан свободной страны, могла бы иметься по отношению к своему государству. Чтобы у нас была информация о том, почему одни решения принимаются в нашей стране так, а другие - наоборот. Чтобы мы знали, какие мотивы и обоснования наших "правителей" и работающих в госаппарате чиновников стоят за теми или иными конкретными решениями, постановлениями, законопроектами... Но эта свобода, к сожалению, исчезает и все больше даже на самых обычных документах ставится гриф "засекречено", и нам как гражданам остается пребывать в неведении и только догадываться.
Почему мы об этом пишем? А потому, что мы столкнулись с данной темой самым нелепым образом совсем недавно, когда Фонд интеграции решил оставить "Vaba Lava" без поддержки на организацию культурно-интеграционных мероприятий в Ида-Вирумаа.
На наши запросы, кто решал, кто входил в состав комиссии, почему такой результат... получили в ответ по сути круглый ноль. И снова маленькому театру пришлось обратиться к хорошим помощникам из адвокатского бюро "Sorainen".
Как будто это огромный секрет. И этим занимается учреждение, призванное делать наше общество лучше и сплоченнее. В хорошо интегрированном обществе, как и в хорошо функционирующей семье, не должно быть секретов.
К фестивалю мы готовим специальную совместную постановку с Киевским театром драматургов. С театром из страны, которая более 500 дней воюет с жестоким агрессором. Некоторые из руководителей этого театра действительно побывали на фронте. Драматург Наталья Блок написала уникальный текст о том, какой сейчас выбор украинцев, как война влияет на людей, общество... Актеры репетировали в Киеве в перерывах между воздушными тревогами.
Приезд на нарвский фестиваль - это возможность отдохнуть от войны. Принести свое видение и послание в, так сказать, свободный мир. Но... очевидно, украинская тема в Нарве не нужна. Чего опасаются? Кого боятся? Неужели действительно считают, что те нарвитяне, кто посещает языковые курсы в Доме эстонского языка, не должны знать, какова позиция эстонского государства и, прежде всего, эстонского народа в отношении войны в Украине и на чьей они стороне?
Мы не будем здесь писать о намеках и слухах о том, почему мы не получили поддержку, - пожалуй, украинский вопрос является одной из этих причин. Никто ведь не хочет говорить очень открыто. Но в общей картине слон все еще находится посреди комнаты. На словах мы активные интеграторы, но в кабинетах царит все же такое отношение, что слезы наворачиваются. Если представление INSA об интеграции сводится лишь к обучению русских эстонскому языку и организации пары праздников, главное, чтобы не было украинской темы или какого-то другого более глубокого вопроса... Например, почему мы в свое время потеряли Нарву и как вернуть Эстонии город и его жителей. До тех пор в нашем становлении единым целым ничего не изменится. Человек может выучить язык, но что творится у него в голове...
Однако, чтобы сильно не переживать, ознакомьтесь с программой фестиваля Свободы на сайте www.vabadusefestival.ee и приезжайте в Нарву. Интегрируемся сами, раз чиновники не хотят и не удосуживаются.