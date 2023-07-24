На границе развернули 11 россиян

В минувшие выходные в Нарве пограничники не допустили въезд в Эстонию одиннадцати граждан России, шести граждан Молдовы, трех граждан Украины и одного гражданина Израиля.
Наиболее распространенными причинами остановки были отсутствие у людей соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны, сообщила Идаская префектура.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.