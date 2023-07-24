В Нарва-Йыэсуу началась неделя джаза с участием звезд мировой величины

Первый летний лагерь для джазовых музыкантов в Нарва-Йыэсуу в понедельник открылся мастер-классом известного эстонского пианиста Кристьяна Рандалу, работающего с европейскими звездами.

В течение последующих дней воспитанники лагеря поучаствуют в мастер-классах других исполнителей высочайшего уровня, а именно: бас-легенда из США Реджи Уошингтон, гитарист и профессор музыкального колледжа Беркли (США) Дэвид Гилмор, певица из США Кристи Дэшил, саксофонист из Франции Пьеррик Педрон. "Я думаю, все любители джаза видят, что наш лагерь очень высокого уровня", - прокомментировал преподавательский состав Олег Писаренко, известный эстонский музыкант и популяризатор джаза, организовавший этот лагерь.

Двадцатью воспитанниками лагеря стали юноши и девушки из различных музыкальных школ и вузов Эстонии, в том числе из Нарвы и Силламяэ, где тоже сильные джазовые традиции. По словам Писаренко, нехватки желающих поучаствовать не было - и все места заполнились почти сразу, как только проект был представлен школам и училищам в прошлом году.

Каждый день в лагере его участники проводят с новым ментором. Сперва дается теоретическая часть, а потом начинается живая музыка.