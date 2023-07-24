В Нарва-Йыэсуу началась неделя джаза с участием звезд мировой величины

Двадцать молодых музыкантов из разных мест Эстонии в течение пяти дней в Нарва-Йыэсуу лично знакомятся с мэтрами джаза, участвуют в мастер-классах и вместе музицируют. Неделя джаза в курортном городе завершится в субботу фееричным концертом в парке, где на сцену выйдут живые легенды.
Первый летний лагерь для джазовых музыкантов в Нарва-Йыэсуу в понедельник открылся мастер-классом известного эстонского пианиста Кристьяна Рандалу, работающего с европейскими звездами.
В течение последующих дней воспитанники лагеря поучаствуют в мастер-классах других исполнителей высочайшего уровня, а именно: бас-легенда из США Реджи Уошингтон, гитарист и профессор музыкального колледжа Беркли (США) Дэвид Гилмор, певица из США Кристи Дэшил, саксофонист из Франции Пьеррик Педрон. "Я думаю, все любители джаза видят, что наш лагерь очень высокого уровня", - прокомментировал преподавательский состав Олег Писаренко, известный эстонский музыкант и популяризатор джаза, организовавший этот лагерь.
Двадцатью воспитанниками лагеря стали юноши и девушки из различных музыкальных школ и вузов Эстонии, в том числе из Нарвы и Силламяэ, где тоже сильные джазовые традиции. По словам Писаренко, нехватки желающих поучаствовать не было - и все места заполнились почти сразу, как только проект был представлен школам и училищам в прошлом году.
Каждый день в лагере его участники проводят с новым ментором. Сперва дается теоретическая часть, а потом начинается живая музыка.
Музыкальный лагерь стал прологом масштабного фестиваля "Джаз в Нарва-Йыэсуу". Он завершится в субботу, 29 июля, грандиозным концертом в Светлом парке курортного города, недалеко от исторического курзала. В течение всего дня и до вечера, начиная с 15.00, на сцену будут выходить музыканты из США, Франции, Германии, Нидерландов, Эстонии и ЮАР.
В финале концерта на сцену выйдет поистине звездный коллектив "Black Lives - from Generation to Generation".
Концерт бесплатный для всех желающих благодаря софинансированию Евросоюза.
С программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Организатор Олег Писаренко, который сам уроженец Нарвы, рассказал, что это его давняя мечта - наполнить курортный Нарва-Йыэсуу джазом.
- Все годы детства я проводил лето здесь у дедушки на даче, это место моей детской романтики. Всегда представлял себе, что именно джаз должен звучать в этом поселке, потому что я слышал истории, как исполняли джаз в курзале, в парке или на морском берегу, - рассказал Писаренко, радующийся тому, что детскую мечту стало возможно исполнить, благодаря предоставленному Евросоюзом финансированию.
Организатор заверил, что никого из участников джазового фестиваля не напугал малоизвестный в мировом масштабе курортный город.
- Конечно, намного проще проводить подобное в Нью-Йорке или Париже, - рассуждает Писаренко. - Однако здесь, в Нарва-Йыэсуу, в точке соприкосновения разных культур, на границе Запада и Востока, гораздо интереснее. Поэтому люди едут сюда с удовольствием. Можно сказать, что сейчас в Нарва-Йыэсуу непаханное поле в плане джаза, и мы им сейчас занялись, - образно высказался организатор фестиваля.