Нарвский "Trans" с радостью потрепал таллиннскую "Flora"

"Narva Trans" вышел вперед уже на шестой минуте, когда Даниил Тарасенков сделал точную передачу Тристану Коскору, который первым подбежал к мячу и отправил его в ворота соперника аккурат между ног выбежавшего из штрафной зоны вратаря "Flora". К четырнадцатой минуте игры нарвитяне повели в счете уже 2:0, когда участвовавший лишь во второй своей игре лиги мастеров 19-летний украинский нападающий Матвий Буренко отправил прилетевший от углового удара мяч головой в ворота. Перед перерывом Денис Поляков с линии штрафной площадки забил в ворота таллиннцев третий гол.