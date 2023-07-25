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Нарвский "Trans" с радостью потрепал таллиннскую "Flora"

Эрик Гамзеев
, журналист
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Тристан Коскор забил в этом сезоне в лиге мастеров 10 голов.
Тристан Коскор забил в этом сезоне в лиге мастеров 10 голов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Narva Trans" показал своей победой над действующим чемпионом таллиннской "Flora" со счетом 4:1, что, несмотря на незавидное положение в турнирной таблице эстонской футбольной лиги мастеров и череду проигрышей, в состоянии удивить победой над самыми сильными командами.

"Narva Trans" вышел вперед уже на шестой минуте, когда Даниил Тарасенков сделал точную передачу Тристану Коскору, который первым подбежал к мячу и отправил его в ворота соперника аккурат между ног выбежавшего из штрафной зоны вратаря "Flora". К четырнадцатой минуте игры нарвитяне повели в счете уже 2:0, когда участвовавший лишь во второй своей игре лиги мастеров 19-летний украинский нападающий Матвий Буренко отправил прилетевший от углового удара мяч головой в ворота. Перед перерывом Денис Поляков с линии штрафной площадки забил в ворота таллиннцев третий гол.

Ветеран эстонской сборной Константин Васильев на 69-й минуте второго тайма сделал, правда, попытку уменьшить разрыв, однако всего через четыре минуты после этого Коскор в результате пенальти вновь увеличил преимущество "Narva Trans", и второе в сезоне поражение таллиннцев стало реальностью. Для Коскора это был уже десятый гол в нынешнем сезоне и в рейтинге бомбардиров лиги мастеров он занимает второе место.

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