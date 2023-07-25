С 1 сентября в Силламяэ перестанут собирать мешки с мусором

До сих пор на улицах Силламяэ не увидишь мусорных контейнеров. Горожане выносят свои бытовые отходы к мусоровозу, который курсирует по графику. Скоро ситуация кардинально поменяется - город переходит на контейнерную систему. В тендере участвовали три фирмы: "EKOVIR", "Keskkonnateenused" и "Ragn-Sells". Лучшую цену предложила первая, она же занимается вывозкой мусора и сейчас. После введения новой системы цена за вывоз смешанных бытовых отходов составит 10,40 евро за кубометр (без НСО).