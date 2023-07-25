Вт, 25.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

С 1 сентября в Силламяэ перестанут собирать мешки с мусором

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook Twitter
Comments
На улицах приморского города нет мусорных контейнеров, но скоро появятся.
На улицах приморского города нет мусорных контейнеров, но скоро появятся. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Горуправление Силламяэ 18 июля заключило договор на оказание услуги сбора и вывоза сортированных бытовых отходов с победителем конкурса "EKOVIR OÜ". Согласно договору, фирма будет вывозить смешанные бытовые отходы, бумагу и картон, а также биоразлагаемые отходы. Перевозчик взимает плату за вывоз смешанных бытовых отходов, биоразлагаемые и бумажные отходы вывозятся бесплатно.

До сих пор на улицах Силламяэ не увидишь мусорных контейнеров. Горожане выносят свои бытовые отходы к мусоровозу, который курсирует по графику. Скоро ситуация кардинально поменяется - город переходит на контейнерную систему. В тендере участвовали три фирмы: "EKOVIR", "Keskkonnateenused" и "Ragn-Sells". Лучшую цену предложила первая, она же занимается вывозкой мусора и сейчас. После введения новой системы цена за вывоз смешанных бытовых отходов составит 10,40 евро за кубометр (без НСО).

По словам специалиста по окружающей среде Алины Невент, в Силламяэ мусоровозы использовались десятилетиями, люди привыкли и многим не нравятся нововведения. Но при существующем сборе мусора сложно внедрить сортировку биоотходов, чего требует Закон об отходах. Немаловажно и то, что сейчас силламяэсцы платят за вывоз бытовых отходов одну из самых высоких цен в Эстонии.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх