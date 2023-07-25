ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Исторический день для нарвского футбола

Тот факт, что в воскресенье на представительном эстонском стадионе в Лиллекюла игроки нарвского "Trans" разгромили лидера эстонского клубного футбола таллиннскую "Flora" со счетом 4:1, несомненно, является сильным поступком для болельщиков клуба. Но еще более важным событием является то, что в понедельник Нарвская городская управа подписала договор на строительство будущего футбольного холла.
Если не случится чего-то непредвиденного, то следующая зима будет для нарвских футбольных болельщиков другой, чем когда-либо прежде. Тогда сотням футболистов больше не придется тренироваться на скользких полях в мороз или ездить тренироваться в футбольные холлы в других уголках Эстонии, каковых немало появилось в последние годы. Только вот все они находятся как минимум в трех часах езды от Нарвы.
Как и во всем мире, футбол является самым популярным видом спорта и в Ида-Вирумаа, и естественно, что государство и самоуправление заботятся о современных условиях для занятий этим видом спорта. Нарва как самый крепкий футбольный оплот Ида-Вирумаа и глава местного представительского клуба "Trans" Николай Бурдаков ждали этого холла десятилетиями. Несмотря на его отсутствие, "Trans" - единственная футбольная команда, кто на протяжении десятилетий входил в сильнейшую лигу Эстонии, выигрывал кубки и воспитал несколько футболистов для национальной сборной Эстонии, таких как Георгий Тунев или Власий Синявский.
Для Нарвы строительство такого холла - непростая финансовая задача, но все же за нее берутся, в отличие от Йыхви, который сдался и вернул государству 1,5 миллиона евро, хотя в Йыхвиском регионе такой холл тоже нужен. Возможно, пример Нарвы подбодрит и Йыхви.