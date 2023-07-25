ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Исторический день для нарвского футбола

Если не случится чего-то непредвиденного, то следующая зима будет для нарвских футбольных болельщиков другой, чем когда-либо прежде. Тогда сотням футболистов больше не придется тренироваться на скользких полях в мороз или ездить тренироваться в футбольные холлы в других уголках Эстонии, каковых немало появилось в последние годы. Только вот все они находятся как минимум в трех часах езды от Нарвы.

Как и во всем мире, футбол является самым популярным видом спорта и в Ида-Вирумаа, и естественно, что государство и самоуправление заботятся о современных условиях для занятий этим видом спорта. Нарва как самый крепкий футбольный оплот Ида-Вирумаа и глава местного представительского клуба "Trans" Николай Бурдаков ждали этого холла десятилетиями. Несмотря на его отсутствие, "Trans" - единственная футбольная команда, кто на протяжении десятилетий входил в сильнейшую лигу Эстонии, выигрывал кубки и воспитал несколько футболистов для национальной сборной Эстонии, таких как Георгий Тунев или Власий Синявский.