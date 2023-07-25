Помогающие другим сами тоже нуждаются в помощи, чтобы не уставать

Чем более чутким и заботливым является специалист, работающий с людьми, тем больше его охватывает чувство подавленности, возникающее в процессе работы с клиентом, и тем большим становится риск для его психического здоровья, что в итоге может привести к эмоциональному выгоранию. Для личностного и профессионального развитии могут быть полезны супервизия и коучинг.
В этом контексте специалистами, работающими с людьми, являются все те, кто в своей повседневной работе предлагает какую-либо услугу другим и в качестве наилучшего рабочего инструмента использует себя: свои навыки, знания, готовность помочь, заботиться, поддерживать и учить, вносить позитивные изменения в жизнь другого человека.
Будь то социальные работники, врачи, медсестры, сиделки, учителя, воспитатели, полицейские, спасатели - все они изо дня в день делают все возможное, и им может грозить эмоциональное выгорание. Еще я бы выделила руководителей, потому что ожидания общества в отношении них со временем сильно изменились - если раньше они в основном имели дело с управлением процессами, то сейчас акцент все больше смещается на управление людьми, что требует совершенно других подходов.
Эви ЯРВЕПЕРА
супервизор, коуч и андрагог
Тел. 5699 3306.
info@arengukaaslane.ee
Узнайте больше на сайте Эстонской ассоциации супервизии и коучинга (ESCÜ)
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Кроме того, мы живем в так называемую эпоху кризисов, что в свою очередь требует новых методов, взглядов и подходов. Тот факт, что в настоящее время на рынке труда одновременно присутствует пять разных поколений с совершенно разными взглядами и ожиданиями в отношении своей трудовой жизни, делает работу руководителя особенно сложной. Так что и руководителю обязательно нужно что-то, что поддерживало бы, помогало находить новые перспективы и расширять мировоззрение. Этими услугами могут быть супервизия и коучинг.
Коучинг получил начало в мире спорта, супервизия - после войны
В нашем регионе, наверное, более известен коучинг, и наверняка есть те, кто пробовал его и знает о его пользе. Коучинг получил начало в 70-х годах прошлого века в мире спорта, когда тренеры осознали, что для получения результата, помимо физической подготовки, необходимо заниматься еще и духом спортсменов. Оттуда коучинг как метод распространился на деловой мир и на сегодня применяется повсюду.
Супервизия же получила начало после Второй мировой войны, когда необходимо было заниматься большим количеством травмированных людей, которым требовалась всесторонняя помощь с медицинской, психологической, физической и социальной сторон. Так как нуждающихся в помощи было много, оказывающие помощь уставали и часто выгорали.
Поэтому тогда и начали искать способы помочь тем, кто сам оказывает помощь: были созданы группы для проработки сложных переживаний, обсуждения сложных случаев клиентов, поиска методов самопомощи. Оттуда супервизия перешла в социальную сферу, а теперь и в другие сферы жизни, и используется прежде всего для профессиональной поддержки специалистов, работающих с людьми.
На сегодняшний день и супервизия, и коучинг признаны во всем мире и их польза научно доказана - влияние супервизии на специалистов психосоциальных специальностей изучалось и в Эстонии, и в сентябре будет опубликовано соответствующее исследование Тийны Меркульевой, преподавателя ISCI, признанного супервизора и коуча.
В чем различие и сходство этих двух услуг?
Коучинг изначально был явно направлен на достижение, повышение производительности, улучшение чего-то: постановка цели и ее достижение через заданный план действий. Некоторые коучи продолжают это направление и сейчас.
В центре внимания супервизии обычно находится клиент, осмысление рабочих ситуаций, проработка клиентских случаев, размышление о своих чувствах и мыслях и нахождение решений для изменения точки зрения, возникшей в результате этого.
Поскольку и в социальной работе, и в других специальностях, имеющих дело с людьми, специалисты часто соприкасаются со страданиями клиента - слышат, видят и тем самым в определенной мере переживают их, - они проникают в жизнь специалиста и начинают на него воздействовать. Чем более чутким и заботливым является специалист, тем больше его охватывает чувство подавленности, возникающее в процессе работы с клиентом, и тем большим становится риск для его психического здоровья, что в итоге может привести к эмоциональному выгоранию.
Сегодня эти два метода стали сближаться и дополнять друг друга: супервизоры часто используют в своей работе методы коучинга и наоборот. И коучинг тоже все больше движется к осмыслению ситуаций и более глубокой рефлексии. В Эстонии есть два учреждения, которые готовят супервизоров-коучей, владеющих обеими темами и у которых можно получить комплексную услугу соответственно необходимости.
Какова ожидаемая польза для специалиста, работающего с людьми?
Поскольку изменения и постоянное развитие неизбежны, супервизия и коучинг в первую очередь полезны для саморазвития, а значит, и для профессионального развития. Через супервизию человек учится осмысливать свои действия, замечать неэффективные модели поведения, справляться с ними; создавать новые, действующие модели.
Он лучше осознает себя и больше ценит себя, свое время и деятельность. Это, в свою очередь, делает отношения в жизни и на работе более удовлетворяющими и повышает качество жизни.
В трудовой жизни человек учится замечать и понимать свою зону ответственности и действовать там более эффективно; учится замечать те места, где он не может сам принимать решения, но может вносить изменения в сотрудничестве с другими, путем переговоров; понимать, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять или изменить, но которым мы можем противостоять с помощью подходящих защитных средств. Образно говоря, найти подходящую одежду или взять с собой зонт на случай непогоды.
Это помогает справиться с неопределенностью - вещами, над которыми мы не властны и не можем на них повлиять, но которые могут повлиять на нашу жизнь как очень значительный фактор стресса. В последнее время также ведутся разговоры о том, что для специалистов, работающих с людьми, надо на законодательном уровне сделать супервизию обязательной частью гигиены труда. Я сама придерживаюсь мнения, что должна сохраняться определенная степень добровольности, к примеру, в отношении выбора супервизора.
Супервизия и коучинг проводятся в виде как индивидуальных, так и групповых сеансов. Супервизор/коуч приходит в учреждение или другое место по приглашению и в основном берет с собой свои рабочие инструменты. Если в случае коучинга для достижения цели может быть достаточно одного сеанса, то наибольшая польза от супервизии получается в более длительном процессе - в идеале не менее пяти - шести встреч.
Вместе с тем также в случае супервизии польза может проявиться уже после первой встречи: клиент чувствует, что его выслушали и поддержали, набирается сил и уверенности в себе.
Когда приходить на супервизию?
Обязательно стоит прийти на супервизию, если чувствуете, что вы, так сказать, "застряли" в клиентских отношениях, ситуации, рабочих отношениях - ваши мысли концентрируются и крутятся, вы ищете решения, но не можете их найти, вы в замешательстве. Либо когда клиент или некая стрессовая ситуация, образно говоря, ложится с вами ночью в постель и мешает вам уснуть.
В такой ситуации можно получить от супервизора, так сказать, взгляд со стороны, возможность увидеть новые аспекты, которые посодействуют решению ситуации. Также супервизия помогает в решении сложных клиентских ситуаций - для этого разработаны специальные методы.
Что касается моего личного опыта работы, то, проработав в социальной сфере 23 года и 9 месяцев в различных областях (местное самоуправление, уездная управа, помощь жертвам, телефон кризисной горячей линии), я открыла для себя супервизию и регулярно ею пользуюсь. Я научилась понимать, почему я здесь и делаю то, что делаю. Благодаря этому я не раз избегала эмоционального выгорания, которое может наступить в результате постоянной работы со сложными случаями.
Сейчас, оглядываясь на эти годы, могу сказать, что каждая работа приносила мне новые навыки и знания, я могу быть благодарна за каждый опыт. Поэтому призываю всех попробовать. Для начала вы можете пригласить супервизора в летнюю школу или на другое мероприятие вашего учреждения для проведения мастер-класса - можно протестировать некоторые супервизионные или коучинговые техники и проверить межличностную совместимость.