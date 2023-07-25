Помогающие другим сами тоже нуждаются в помощи, чтобы не уставать

Он лучше осознает себя и больше ценит себя, свое время и деятельность. Это, в свою очередь, делает отношения в жизни и на работе более удовлетворяющими и повышает качество жизни.

В трудовой жизни человек учится замечать и понимать свою зону ответственности и действовать там более эффективно; учится замечать те места, где он не может сам принимать решения, но может вносить изменения в сотрудничестве с другими, путем переговоров; понимать, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять или изменить, но которым мы можем противостоять с помощью подходящих защитных средств. Образно говоря, найти подходящую одежду или взять с собой зонт на случай непогоды.

Это помогает справиться с неопределенностью - вещами, над которыми мы не властны и не можем на них повлиять, но которые могут повлиять на нашу жизнь как очень значительный фактор стресса. В последнее время также ведутся разговоры о том, что для специалистов, работающих с людьми, надо на законодательном уровне сделать супервизию обязательной частью гигиены труда. Я сама придерживаюсь мнения, что должна сохраняться определенная степень добровольности, к примеру, в отношении выбора супервизора.