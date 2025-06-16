Начало грибного сезона привело и к первым масштабным поискам в лесу

По словам начальника отдела, люди, как правило, не планируют заблудиться, отправляясь в лес или на местность. "Но вы должны учитывать этот риск и думать о том, что делать, если начало тропы или другой ориентир, который вы ищете, больше не видны. Первое, что нужно сделать, - это вызвать помощь. Номер экстренной помощи 112 доступен круглосуточно. Чем быстрее мы получим сообщение о потерянном человеке, тем быстрее мы сможем прийти ему на помощь. Со временем осведомленность людей действительно выросла, и, отправляясь в лес, они обычно берут с собой телефон с полной батареей и надевают яркую одежду. Они также не стесняются позвать на помощь, если потерялись, потому что понимают, что этот экстренный вызов может спасти им жизнь", - подчеркнул Пийримяги.

Большинство поисков были завершены быстро, в течение двух-трех часов, но есть и более сложные случаи, когда поиск грибника занимает всю ночь или даже несколько дней, и задействовано больше ресурсов: от служебных собак и волонтеров до беспилотников и вертолетов.

В 2024 году в пик сезона заготовки лесной продукции (июль-октябрь) в полицию поступило чуть более сотни заявлений о заблудившихся людях. Большинство этих случаев были разрешены быстро, и люди находили дорогу из леса либо самостоятельно, по телефонным инструкциям, либо с помощью сирен патрульных машин. Меньшее количество поисков потребовало привлечения дополнительных ресурсов, когда для поиска заблудившегося человека дополнительно привлекались служебные собаки, беспилотник, вертолет ВВС и более многочисленная поисковая группа.

Отправляясь в лес или на природу:

• Всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - если вы заблудитесь, вы сможете быстро вызвать помощь, при необходимости спасатели смогут определить ваше местоположение;

• Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете и на какое время;