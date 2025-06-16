Начало грибного сезона привело и к первым масштабным поискам в лесу

За последние недели полиция начала несколько масштабных поисков в разных частях Эстонии, чтобы найти потерявшихся людей.
Начальник полицейского управления Раквере Эркко Пийримяги отмечает, что первые грибы высунули свои носы из мха, и что в лесу скоро начнется большая суета. "К сожалению, в это время года всегда возникают ситуации, когда люди, отправившиеся в лес или в другое место на природе, сбиваются с пути и теряются", - добавил Пийримяги.
Например, недавно мы получили сообщение о том, что в Тартумаа пропал пожилой мужчина. "Мы начали поиски, в которых участвовали служебные собаки, группа беспилотников и партнеры из Союза обороны. Именно последние во время поездки на вездеходах заметили мужчину, нуждающегося в помощи. Его вывезли из леса и передали медикам", - рассказал начальник полицейского управления.
Аналогичный поиск на местности был также проведен в Харьюмаа для поиска пропавшего мужчины средних лет. "В его поисках также были задействованы служебные собаки, коллеги из Спасательного департамента с внедорожниками и дроном, а также несколько патрулей с различным поисковым оборудованием. Поисковики добились успеха только спустя 24 часа, когда также была получена возможная наводка о направлении движения пропавшего мужчины. Мужчину нашли с помощью беспилотника, летавшего над местностью. Он был жив и здоров, но переохлажден из-за пребывания в пустыне ночью. Медики оценили состояние здоровья мужчины, и он был доставлен в больницу для восстановления", - рассказал Пийримяги.
В последние недели здесь и там проводились и другие более крупные и мелкие поиски, и, учитывая приближающееся лето, уместно напомнить себе об основах передвижения в сельской местности, в лесу и в других местах на природе.
По словам начальника отдела, люди, как правило, не планируют заблудиться, отправляясь в лес или на местность. "Но вы должны учитывать этот риск и думать о том, что делать, если начало тропы или другой ориентир, который вы ищете, больше не видны. Первое, что нужно сделать, - это вызвать помощь. Номер экстренной помощи 112 доступен круглосуточно. Чем быстрее мы получим сообщение о потерянном человеке, тем быстрее мы сможем прийти ему на помощь. Со временем осведомленность людей действительно выросла, и, отправляясь в лес, они обычно берут с собой телефон с полной батареей и надевают яркую одежду. Они также не стесняются позвать на помощь, если потерялись, потому что понимают, что этот экстренный вызов может спасти им жизнь", - подчеркнул Пийримяги.
Большинство поисков были завершены быстро, в течение двух-трех часов, но есть и более сложные случаи, когда поиск грибника занимает всю ночь или даже несколько дней, и задействовано больше ресурсов: от служебных собак и волонтеров до беспилотников и вертолетов.
В 2024 году в пик сезона заготовки лесной продукции (июль-октябрь) в полицию поступило чуть более сотни заявлений о заблудившихся людях. Большинство этих случаев были разрешены быстро, и люди находили дорогу из леса либо самостоятельно, по телефонным инструкциям, либо с помощью сирен патрульных машин. Меньшее количество поисков потребовало привлечения дополнительных ресурсов, когда для поиска заблудившегося человека дополнительно привлекались служебные собаки, беспилотник, вертолет ВВС и более многочисленная поисковая группа.
Отправляясь в лес или на природу:
• Всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон - если вы заблудитесь, вы сможете быстро вызвать помощь, при необходимости спасатели смогут определить ваше местоположение;
• Всегда сообщайте кому-нибудь, куда вы идете и на какое время;
• Будьте заметны! Отправляясь за грибами/ягодами, берите с собой БЕЛОЕ ведро, так как его лучше всего заметить на красочном ландшафте и отличить от остальной природы.