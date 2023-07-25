Кохтла-Ярве присоединяется к услуге единого кризисного инфотелефона 1247

В понедельник, 24 июля, мэр города Вирве Линдер и вице-мэр по развитию и хозяйству Эрик Сечков встретились с кризисным руководителем Центра тревоги Янеком Муракас и административным руководителем Восточного отделения Центра тревоги Алиной Фоминой. На встрече представители Центра тревоги ознакомили чиновников с принципами работы кризисного инфотелефона 1247, возможностями использования местным самоуправлением данного номера в случае чрезвычайной ситуации, а также договорились о заключении договора об использовании услуги кризисного инфотелефона.
Для жителей города это означает, что в случае чрезвычайной ситуации для получения дополнительной информации не нужно будет искать номера чиновников горуправы, а всю текущую информацию и возможные рекомендации можно будет получить круглосуточно по единому номеру 1247.
Жителям Эстонии кризисный инфотелефон 1247 уже знаком с периода распространения коронавирусной инфекции. По номеру 1247 звонящие могли получить информацию об ограничениях и рекомендации в случае возникновения симптомов болезни. Комбинация цифр 1247 означает 1 (один/единый) номер 24 часа 7 дней в неделю.
Услуга единого кризисного инфотелефона для местных самоуправлений и государственных учреждений бесплатна. Договор об услуге будет заключен в ближайшее время.