Ср, 26.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ПОЛИЦИЯ ⟩ В Тудулинна украли древесину, в Силламяэ топливо

Erik Kalda
, ajakirjanik
Facebook Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

23 июля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Тудулинна Алутагузеской волости украли 40 брусков.

Ущерб от кражи составляет 260 евро.

25 июля в полицию сообщили, что из грузовика, припаркованного на стоянке на улице Теэстузе в Силламяэ, украли 200 литров топлива.

Ущерб от кражи составляет 300 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх