ПОЛИЦИЯ ⟩ В Тудулинна украли древесину, в Силламяэ топливо

Северное побережьеНовостиПОЛИЦИЯ ⟩ В Тудулинна украли древесину, в Силламяэ топливоErik Kalda, ajakirjanik26 июля 2023, 13:22Facebook TwitterComments Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли23 июля в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Тудулинна Алутагузеской волости украли 40 брусков.Ущерб от кражи составляет 260 евро.25 июля в полицию сообщили, что из грузовика, припаркованного на стоянке на улице Теэстузе в Силламяэ, украли 200 литров топлива.Ущерб от кражи составляет 300 евро.Facebook TwitterComments Ключевые слова силламяэущербтеэстузетудулинна Pекомендуем