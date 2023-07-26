Уездные стрелки завоевали бронзу на чемпионате Эстонии

Прошедшие выходные выдались напряженными для стрелков. На чемпионате Эстонии, проходившем в Хальяла, каждому участнику следовало постараться попасть в 200 летящих целей.
У идавирусцев самым метким оказался Вейкко Тихван, в третьей серии первого дня, правда, немного сдавший, однако во второй день показавший отдельный класс и со стопроцентной меткостью выполнивший три последние серии. В итоге - третье место. Сийм Суви добавил 180 попаданий на счет команды. А ветеран Виктор Берегов поразил летающие тарелочки 159 раз.
Представительство Ида-Вируского клуба спортивно-охотничьей стрельбы заняло третье место с 530 попаданиями в цель.