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К работе на посту директора Ида-Вирумааского центра профобразования приступает Кристи Арон

Северное побережье
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Кристи Арон четыре года руководила Кундаской общей гимназией.
Кристи Арон четыре года руководила Кундаской общей гимназией. Фото: Sulev Lange

К работе на должности директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования приступит Кристи Арон, до конца последнего учебного года руководившая Кундаской общей гимназией.

Назначенный Министерством образования и науки в начале июля исполняющим обязанности директора Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукас сказал, что должность директора по учебной части Арон займет с 1 августа.

Арон получила приглашение прийти на работу в Ида-Вирумааский центр профобразования еще от предыдущего руководства, предложившего ей должность директора по развитию.

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