К работе на должности директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования приступит Кристи Арон, до конца последнего учебного года руководившая Кундаской общей гимназией.
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К работе на посту директора Ида-Вирумааского центра профобразования приступает Кристи Арон
Назначенный Министерством образования и науки в начале июля исполняющим обязанности директора Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукас сказал, что должность директора по учебной части Арон займет с 1 августа.