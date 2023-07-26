Савва Новиков вышел в финал юношеского олимпийского фестиваля благодаря повторному забегу

В предварительном забеге 16-летний Новиков преодолел дистанцию со временем 55,56, что стало 13-м результатом среди 17 участников. Для выхода в финал, который пройдет с участием восьмерки сильнейших, нужно было на 1,27 секунды быстрее.

Однако сборная Эстонии выразила протест, поскольку один из участников забега, проходившего под дождем, сбил барьер Новикова, из-за чего тот потерял ритм и время. В среду судьи дали Новикову шанс повторить забег самостоятельно, и парень это сделал блестяще. Время 53,60 вывело Новикова в финал и оказалось почти на полторы секунды лучше его предыдущего личного рекорда, который он недавно установил в Литве.

Финал бега на 400 м с барьерами состоится в четверг вечером.

Новиков также стартует на олимпийском фестивале в субботу в составе эстонской четверки в эстафете 4х400 метров.