Савва Новиков вышел в финал юношеского олимпийского фестиваля благодаря повторному забегу

Благодаря возможности повторить предварительный забег йыхвиский парень Савва Новиков вышел в финал бега на 400 м с барьерами на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе в Словении, притом с личным рекордом.
В предварительном забеге 16-летний Новиков преодолел дистанцию со временем 55,56, что стало 13-м результатом среди 17 участников. Для выхода в финал, который пройдет с участием восьмерки сильнейших, нужно было на 1,27 секунды быстрее.
Однако сборная Эстонии выразила протест, поскольку один из участников забега, проходившего под дождем, сбил барьер Новикова, из-за чего тот потерял ритм и время. В среду судьи дали Новикову шанс повторить забег самостоятельно, и парень это сделал блестяще. Время 53,60 вывело Новикова в финал и оказалось почти на полторы секунды лучше его предыдущего личного рекорда, который он недавно установил в Литве.
Финал бега на 400 м с барьерами состоится в четверг вечером.
Новиков также стартует на олимпийском фестивале в субботу в составе эстонской четверки в эстафете 4х400 метров.
Савва Новиков начал заниматься легкой атлетикой в йыхвиском клубе "Visa" под руководством Виктора Предбанникова. После окончания Йыхвиской основной школы он продолжил учиться и тренироваться в таллиннской спортивной гимназии "Audentes", где его тренером является бывший десятиборец Андрей Назаров.