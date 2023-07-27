Художники приедут в Тойла на диалог с природой

Традиция пленэра в последнюю субботу июля родилась во время пандемии: два года назад галереи были закрыты, люди старались не собираться в большой компании, а чтобы как-то разнообразить дни, лидеры Кохтла-Ярвеского и Кивиылиского объединений художников придумали организовать выставку на открытом воздухе, выбрав для этого популярное место у водопада Валасте.

- И выставка удалась, и поработали отлично - написали много морских этюдов, а некоторые живописцы успели даже закончить свои работы, - рассказал один из организаторов Айвар Рихкранд. - Решили, что встреча на макушке лета должна стать традицией.

В прошлом июле живописцы вновь собирались в Валасте, а нынче решили сменить место дислокации и пригласили коллег в Оруский парк Тойла, где тоже можно найти много замечательных локаций для творчества: долина или устье реки, набережная, лодки, яхты, морские и луговые пейзажи, парковые аллеи или цветники - выбор огромный.

На приглашение откликнулось около двух десятков человек, почти половина готовы приехать из Киивыли.