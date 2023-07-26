Фонд интеграции: решение было основано на конкретных критериях и установленных суммах

При рассмотрении ходатайств Фонд руководствовался условиями и критериями, установленными Министерством культуры. Предусмотренный для оказания поддержки бюджет составлял 1 000 000 евро, однако интерес к ее получению был в несколько раз выше: в срок поступило 50 ходатайств на общую сумму 5 172 910,41 евро.

Все ходатайства оценивали в соответствии с установленными критериями независимые эксперты, среди которых не было сотрудников Фонда интеграции. Критерии касались мероприятий, а также их результатов и исходили из цели тура ходатайств, не делая различий по национальности, стране или т.п. При оценивании эксперты исходили из методологии, которая была доступна всем участникам тура подачи ходатайств наряду со всеми условиями и критериями. По предложению оценщиков, было решено поддержать 11 ходатайств.

Тур подачи ходатайств сводится к тому, что поддержку могут получить проекты, которые при оценивании получат наибольшее количество баллов, и на оказание поддержки выделен определенный бюджет. Поэтому Фонд уже не раз был в ситуации, когда целый ряд достойных ходатайств может остаться без поддержки. Именно с этим Фонд столкнулся и при проведении данного тура подачи ходатайств: если бы бюджет был больше, то поддержку получили бы как проект "Vaba Lava", так и многие другие ходатайства.

Успешная интеграция предполагает сотрудничество. При этом как Фонду интеграции, так и другим организациям следует учитывать ограниченность ресурсов, а также искать различные пути реализации задуманного. Хорошим примером тому является фестиваль Свободы, который организует "Vaba Lava", - по имеющимся данным, поддержку на его проведение оказывают Министерство культуры и Государственная канцелярия. Также до 14 августа 2023 года юридические лица и местные самоуправления могут ходатайствовать о поддержке на проведение в Ида-Вирумаа спортивных и культурных мероприятий, которые способствуют развитию здешнего предпринимательства и будут проведены в период с 4 июля 2023 года по 30 апреля 2024 года.