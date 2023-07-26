Шайки телефонных мошенников привлекли в свои ряды владеющих эстонским языком

В последние дни в полицию обратились около десяти человек с сообщением, что им звонили мошенники, говорившие на очень хорошем эстонском языке. По данным полиции, в настоящий момент пострадавших от них нет.

Мошенническая схема подобно прежним телефонным обманам, а именно: предполагаемый работник полиции, банка или другого внушающего доверие учреждения звонит и говорит ответившему на звонок, что с его банковским счетом возникла проблема или его данные используются для совершения преступлений.

Например, мошенник звонил человеку и утверждал, что звонит из полиции и кто-то пытается в настоящий момент снять деньги с его банковского счета. В начале разговора мошенник говорил на русском языке, однако если ответивший на звонок просил разговаривать с ним на эстонском, то после этого с ним общался уже другой человек, произносивший те же слова на совершенно чистом эстонском языке.

В понедельник утром некий гражданин сообщил, что ему тоже позвонил якобы полицейский и сказал, будто кто-то пытался по доверенности снять деньги с его банковского счета. Звонивший разговаривал на эстонском языке и даже предложил встретиться в доме полиции. Гражданин прервал разговор, когда мошенник попросил для продолжения разговора перейти на русский язык.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заверяет, что эстонская полиция не звонит людям и не сообщает о совершаемых с их банковским счетом сомнительных сделках. "Мы не видим данных банковского счета граждан и не можем давать предостережения относительно происходящего на их счетах", - добавил Тамбре.