ОДИН ВОПРОС ⟩ У Танеля Кийка или Михаила Кылварта более весомая поддержка среди центристов Ида-Вирумаа?

- Правления нашего региона соберутся в августе, и тогда будет видно, кто получит большую поддержку. Основываясь на интуиции и опыте, скажу, что положение довольно равное. Есть как поклонники Михаила Кылварта, так и те, кто считает, что более молодому Танелю Кийку нужно дать возможность проявить свои способности партийного лидера. Несмотря на молодой возраст [Кийку 34 года], у него солидный политический багаж и опыт организационной работы. Он был руководителем бюро премьер-министра, а также министром в двух правительствах.