В конце лета конгресс Центристской партии изберет нового председателя партии вместо Юри Ратаса. Кандидатами являются мэр Таллинна Михаил Кылварт и председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк. В настоящее время правления различных регионов партии выступают с заявлениями в поддержку того или иного кандидата.
ОДИН ВОПРОС ⟩ У Танеля Кийка или Михаила Кылварта более весомая поддержка среди центристов Ида-Вирумаа?
Исполняющая обязанности председателя Ида-Вирумааского региона Центристской партии ЭЭВИ ПААСМЯЭ:
- Правления нашего региона соберутся в августе, и тогда будет видно, кто получит большую поддержку. Основываясь на интуиции и опыте, скажу, что положение довольно равное. Есть как поклонники Михаила Кылварта, так и те, кто считает, что более молодому Танелю Кийку нужно дать возможность проявить свои способности партийного лидера. Несмотря на молодой возраст [Кийку 34 года], у него солидный политический багаж и опыт организационной работы. Он был руководителем бюро премьер-министра, а также министром в двух правительствах.
Центристы региона Ида-Вирумаа имеют довольно значительный вес на выборах председателя партии. На конгресс поедут от нас почти полсотни делегатов. Учитывая, что положение во всех регионах достаточно равное, в итоге даже один голос может стать решающим.