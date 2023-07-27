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Химический запах вынуждает жителей Кохтла-Ярве держать окна закрытыми

Кюлли Крийс
, журналист
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Ярвеская городская часть не избавилась бы от зловония, даже если бы все химические предприятия закрылись, потому что большая часть зловония исходит от полукоксовых отвалов, которые к тому же и пылят.
Ярвеская городская часть не избавилась бы от зловония, даже если бы все химические предприятия закрылись, потому что большая часть зловония исходит от полукоксовых отвалов, которые к тому же и пылят. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Головная боль, бессонница, одышка, плохое самочувствие", - перечисляют жители Ярвеской части Кохтла-Ярве проблемы, вызванные распространением в городе химического запаха.

В этом году жители Кохтла-Ярве жаловались по телефону государственной информации 1247 на распространяющийся по городу запах меньше, чем в предыдущие годы. Однако люди постоянно звонят и пишут в городскую управу из-за вони. 

На что жалуются кохтлаярвесцы

Воняет ужасно, вонь идет через вентиляцию. (25 января)

Несколько часов нечем дышать. В воздухе стоит химический запах. (21 марта)

В парке около Центра культуры и в его окрестностях все серое и очень неприятно пахнет. (20 апреля)

Ужасный запах, нечем дышать. Окна нельзя открыть. Очень сильный запах какого-то масла. (22 апреля)

Очистные воняют каждые день и ночь, ничего не делается. (30 апреля)

Запах химикалий чувствуется в течение всего дня. (31 мая)

На улице сильный запах химии. (13 июня)

Перед полуночью запах газа стал распространяться по городу, проникая в жилые помещения. (1 июля)

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