Честный таксист помешал телефонным мошенникам

Бдительность таксиста помешала мошенникам лишить денег доверчивую старую женщину.
Телефонный мошенник на днях позвонил 92-летней женщине и рассказал, что ее дочь якобы попала в аварию. Жертве велели передать 1750 евро через водителя такси "Bolt" и вдобавок заплатить тому 250 евро. Детали этой истории рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.
Когда пожилая женщина пришла, чтобы передать деньги, таксист понял, что дело попахивает мошенничеством - и сообщил о происходящем в полицию.
В ходе начатого уголовного производства полиция выясняет точные обстоятельства происшествия. Обман престарелой женщины был квалифицирован как попытка мошенничества.