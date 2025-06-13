Честный таксист помешал телефонным мошенникам

Телефонный мошенник на днях позвонил 92-летней женщине и рассказал, что ее дочь якобы попала в аварию. Жертве велели передать 1750 евро через водителя такси "Bolt" и вдобавок заплатить тому 250 евро. Детали этой истории рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.