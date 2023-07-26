В Нарве снесут двa бывших детсадa

Работы по сносу обоих зданий будет проводить фирма Aspen Group OÜ, которая специализируется на сносах зданий. Общая стоимость работ составит 101 325 евро без налога с оборота, из которых 51 555 евро идет на снос здания по адресу Viru 4, а 49 777 евро на здание по адресу Hariduse 30.

Ранее Департамент городского хозяйства подал ходатайство на субсидирование работ по сносу в KredEx.

В мае этого года ходатайства были удовлетворены,и Нарва получит поддержку на снос в размере 70% от общей стоимости работ. Срок выполнения работ 26 ноября этого года.

По словам вице-мэра Нарвы Ирины Смирновой в нашем городе есть неиспользуемые и неотапливаемые здания, реконструкция которых зачастую нерациональна, а наличие их в городском пространстве негативно сказывается на облике города и порой может нести опасность.