Отопление в Нарве подорожает почти в два раза

По словам Рушелюка, приоритетной задачей Narva Soojusvõrk является обеспечение теплоснабжения города Нарвы устойчивым способом и по оптимальной цене. "В обслуживании компании находится около 80 километров теплотрасс в Нарве, из которых 45 километров, или 56%, уже реновированы. Благодаря постоянным инвестициям и регулярным работам по техническому обслуживанию и реконструкции, надежность тепловой сети значительно возросла. В то же время, ни оператор сети Narva Soojusvõrk, ни производитель Enefit Power не могут регулировать рыночные компоненты, влияющие на себестоимость тепла, такие как цена CO2 и газа", - сказал Рушелюк.

Рассмотрение заявки Enefit Power в качестве производителя теплоэнергии заняло более чем 1,5 года. В период рассмотрения заявки цена продажи тепла потребителям не покрывала затрат на его производство. В одном только 2022 году компания Enefit Power, по ее данным, субсидировала производство тепла для города Нарвы на сумму около 15 миллионов евро.

Мэр Нарвы Катри Райк отметила, что нынешнее значительное повышение цены на тепло является, несомненно, тяжелой новостью для жителей и учреждений города, и городские власти пытаются найти способы решения этой ситуации как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.