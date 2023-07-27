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В торговом центре Кохтла-Ярве дети застряли в лифте

Эрик Калда
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Торговый центр "Вирония".
Торговый центр "Вирония". Фото: Пеэтер Лиллевяли

26 июля в 20.48 в торговом центре на Ярвекюла теэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве нуждались в помощьи 6 детей.

Дети застряли в лифте, и когда они позвонили на номер помощи, который был в лифте, никто не ответил.

Позже было объявлено, что техник ремонтной компании сможет приехать только примерно через час.

Спасатели открыли двери лифта, и дети вышли.

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