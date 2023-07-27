В торговом центре Кохтла-Ярве дети застряли в лифте

Северное побережьеНовостиВ торговом центре Кохтла-Ярве дети застряли в лифтеЭрик Калда27 июля 2023, 13:00Facebook TwitterComments Торговый центр "Вирония". Фото: Пеэтер Лиллевяли26 июля в 20.48 в торговом центре на Ярвекюла теэ в Ярвеской части города Кохтла-Ярве нуждались в помощьи 6 детей.Дети застряли в лифте, и когда они позвонили на номер помощи, который был в лифте, никто не ответил.Позже было объявлено, что техник ремонтной компании сможет приехать только примерно через час.Спасатели открыли двери лифта, и дети вышли.Facebook TwitterComments Ключевые слова спасателидетикохтла-ярвецентрЯрвекюлаторговый центре Pекомендуем