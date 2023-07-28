Военный музей Синимяэ более подробно расскажет историю самолета-штурмовика и танка

Вайвараский Музей Синимяэ пополнит свою экспозицию двумя инфокиосками. Один из них знакомит с одним из интереснейших экспонатов музея самолетом-штурмовиком ИЛ-2, второй появится в техническом ангаре, куда скоро прибудет танк Т-34. Обе военные машины местные любители истории достали из куртнаских озер.
Самолет-штурмовик ИЛ-2 вылетел на боевое задание с расположенного под Ленинградом аэродрома 14 февраля 1944 года и не вернулся обратно. В 1999 году ида-вируский военно-исторический клуб "Otsing"и клубы аквалангистов "Akvanaut" и "Ihtüandr" подняли обломки самолета со дна озера Консу. В позапрошлом году это летная машина вошла в постоянную экспозицию военного музея Синимяэ.
Разумеется, находившийся полвека в воде самолет не был сияющим и целым, но самые необходимые работы по его консервации выполнены. В ближайшее время рядом с самолетом появится инфокиоск, ведь он сможет рассказать большую историю событий 1944 года на северо-востоке Эстонии, - сказала руководитель Вайвараского музея Синимяэ Ивика Майдре.
Будучи историком, она ценит, что речь идет не просто о каком-то самолете, а о машине, обнаруженной в здешним краях, причем благодаря бортовому номеру изучена также его история
Большие военные машины и человеческие судьбы
Остов самолета доставил в музей руководитель ида-вируского военно-исторического клуба "Otsing" Игорь Седунов, участвовавший также в их подъеме из озера. Своего места в экспозиции ждет также поднятый в 2000 году из Мятасъярв танк Т34. Хотя танк в толстом слое озерного ила сохранился довольно хорошо, членам клуба потребовалось много времени и труда, чтобы отреставрировать его.
Музей установил круглогодичный технический ангар, чтобы экспонировать танк. "В ангаре будут обеспечены надлежащие условия, чтобы держать военную машину в сухом месте и под крышей, а также защитить ее от вандализма ", - отметила Ивика Майдре.
Вдобавок к рассказывающим историю самолета и танка инфокиоскам в музее будет открыта передвижная выставка "Люди и судьбы", более подробно рассказывающая о том, что означала Вторая мировая войны для Вайвара его жителей.
Ивика Майдре привела пример, что если в одной части наружного стенда можно прочитать о военном Георге Соодене, то другая часть рассказывает о вайвараском кладбище, где он погиб. "Мы рассказываем истории, связанные с этим местом и здешними людьми. Из шести человек, портреты которых представлены на выставке, только один пережил войну, но и он оказался за границей ".
Два военных музея объединяют усилия
Музей обновляет и пополняет свою экспозицию в рамках софинансируемого программой эстонской внешней границы ЕС проекта, объединяя для этого свои силы в деле ознакомления с историей Второй мировой войны с Эстонским военным музеем - музеем генерала Лайдонера. Два музея совместно разрабатывают объединяющую Ида-Вирумаа и Виймси историческую концепцию, которая поведет интересующихся дорогами Второй мировой войны.
Туристический маршрут пройдет по расположенным возле шоссе Таллинн-Нарва и связанным со второй мировой войны местам, в будущем его можно будет увидеть на домашних страницах обоих музеев. Чтобы дополнить веб-страницу, будет выпущено печатное издание на эстонском, английском и русском языках, рассказывающее не только о достопримечательностях, но и о расположенных по пути местах питания и размещения.
Директор Эстонского Военного музея Хеллар Лилл сказал, что сосредоточение напоминающих о Второй мировой войне мест в одном туристическом маршруте делает изучение истории более простым и интересным.
От сотрудничества двух музеев выиграют как эстонские любители военной истории, так и туристы и местные предприниматели, - сказал Лилл, выразив надежду, что этот путеводитель приведет больше людей из Ида-Вирумаа в военный музей в Виймси и в то же время побудит жителей Таллина и зарубежных гостей открывать для себя Восточную Эстонию.
Проект "Promotion of Military Heritage in Ida-Virumaa and Viimsi" продлится с 1 июля по 31 декабря 2023 года. финансирует его программа эстонской внешней границы Евросоюза и бюджет проекта равен примерно 222000 евро, из которых 90 процентов составляет софинансирование со стороны ЕС.