Военный музей Синимяэ более подробно расскажет историю самолета-штурмовика и танка

Вдобавок к рассказывающим историю самолета и танка инфокиоскам в музее будет открыта передвижная выставка "Люди и судьбы", более подробно рассказывающая о том, что означала Вторая мировая войны для Вайвара его жителей.

Ивика Майдре привела пример, что если в одной части наружного стенда можно прочитать о военном Георге Соодене, то другая часть рассказывает о вайвараском кладбище, где он погиб. "Мы рассказываем истории, связанные с этим местом и здешними людьми. Из шести человек, портреты которых представлены на выставке, только один пережил войну, но и он оказался за границей ".

Два военных музея объединяют усилия

Музей обновляет и пополняет свою экспозицию в рамках софинансируемого программой эстонской внешней границы ЕС проекта, объединяя для этого свои силы в деле ознакомления с историей Второй мировой войны с Эстонским военным музеем - музеем генерала Лайдонера. Два музея совместно разрабатывают объединяющую Ида-Вирумаа и Виймси историческую концепцию, которая поведет интересующихся дорогами Второй мировой войны.

Туристический маршрут пройдет по расположенным возле шоссе Таллинн-Нарва и связанным со второй мировой войны местам, в будущем его можно будет увидеть на домашних страницах обоих музеев. Чтобы дополнить веб-страницу, будет выпущено печатное издание на эстонском, английском и русском языках, рассказывающее не только о достопримечательностях, но и о расположенных по пути местах питания и размещения.

Директор Эстонского Военного музея Хеллар Лилл сказал, что сосредоточение напоминающих о Второй мировой войне мест в одном туристическом маршруте делает изучение истории более простым и интересным.

От сотрудничества двух музеев выиграют как эстонские любители военной истории, так и туристы и местные предприниматели, - сказал Лилл, выразив надежду, что этот путеводитель приведет больше людей из Ида-Вирумаа в военный музей в Виймси и в то же время побудит жителей Таллина и зарубежных гостей открывать для себя Восточную Эстонию.