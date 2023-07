Военный музей Синимяэ более подробно расскажет историю самолета-штурмовика и танка

Два военных музея объединяют усилия

Проект "Promotion of Military Heritage in Ida-Virumaa and Viimsi" продлится с 1 июля по 31 декабря 2023 года. финансирует его программа эстонской внешней границы Евросоюза и бюджет проекта равен примерно 222000 евро, из которых 90 процентов составляет софинансирование со стороны ЕС.