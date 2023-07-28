Цены растут, а доходы продавцов падают

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в мае доход от продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшился на 10%, то в июне снижение несколько замедлилось. «На сокращение дохода от продаж в июне более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год продажи сократились на 12%», - добавила Пихлак.

Доход от продаж у магазинов промышленных товаров уменьшился по сравнению с июнем прошлого года в большинстве отраслей, продажи увеличились на 2% лишь у аптек и магазинов косметических товаров. Доход от продаж более всего сократился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (на 21%).

Доход от продаж у продовольственных магазинов по сравнению с июнем прошлого года сократился на 4%, а у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, - на 2%.

По сравнению с маем в июне доход от продаж у предприятий розничной торговли сократился на 2%.