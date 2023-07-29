ОПРОС ⟩ Ваша любимая летняя еда?

Лариса ГРЯДОВКИНА, пенсионер:
- Салат из овощей - помидоры, перец, огурцы, зелень. Все самое простое, доступное и сезонное. Прислушиваюсь к своим желаниям, летом всегда хочется легкой пищи. Сама из Украины, но, например, вареники не относятся к моим любимым блюдам, это тяжелая пища.
Галина ОРЛЕНКО, учитель музыки:
- Вряд ли отличаюсь чем-то особенным - чаще всего на моем столе овощи и фрукты. Люблю вишню, виноград, другие ягоды. Помидоры, огурцы, баклажаны, иногда к овощам добавляю кусочек мяса. Самое частое блюдо на моем столе - простой овощной салат из того, что есть под рукой.
Харди РАЙЕНД, менеджер по продажам:
- Я не ем мяса, иногда курицу или рыбу. Особых предпочтений в еде нет. Ничего не грилю. Чаще всего на моем столе летом то, что растет в своем саду, люблю ягоды - красную смородину, рябину и так далее. До самой осени есть ревень. Так что в сезон найдется, что вкусное положить на тарелку.
Андрес КЛААСМЯГИ, руководитель продаж:
- Мой принцип летнего питания - чем еда легче, тем лучше. Главное, чтобы на столе всегда был салат из свежих овощей - помидор, огурец и прочее. Гриль летом тоже делаю, но не часто - не каждую неделю.
Константин ЭДУ, повар:
- Что сам готовлю, то и люблю. И людям предлагаю. Сейчас сезон холодных супов - борщ, окрошка... Стараюсь следить за своей фигурой, поэтому в моем летнем меню побольше свежих овощей, зелень. К счастью, в нашей стране все есть в достатке, в магазинах - изобилие. Конечно, подорожали продукты, но все равно можно кушать и вкусно, и полезно.