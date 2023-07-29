ОПРОС ⟩ Ваша любимая летняя еда?

Фото: Peeter Lilleväli Лариса ГРЯДОВКИНА, пенсионер: - Салат из овощей - помидоры, перец, огурцы, зелень. Все самое простое, доступное и сезонное. Прислушиваюсь к своим желаниям, летом всегда хочется легкой пищи. Сама из Украины, но, например, вареники не относятся к моим любимым блюдам, это тяжелая пища.

Фото: Peeter Lilleväli Галина ОРЛЕНКО, учитель музыки: - Вряд ли отличаюсь чем-то особенным - чаще всего на моем столе овощи и фрукты. Люблю вишню, виноград, другие ягоды. Помидоры, огурцы, баклажаны, иногда к овощам добавляю кусочек мяса. Самое частое блюдо на моем столе - простой овощной салат из того, что есть под рукой.

Фото: Peeter Lilleväli Харди РАЙЕНД, менеджер по продажам: - Я не ем мяса, иногда курицу или рыбу. Особых предпочтений в еде нет. Ничего не грилю. Чаще всего на моем столе летом то, что растет в своем саду, люблю ягоды - красную смородину, рябину и так далее. До самой осени есть ревень. Так что в сезон найдется, что вкусное положить на тарелку.

Фото: Peeter Lilleväli Андрес КЛААСМЯГИ, руководитель продаж: - Мой принцип летнего питания - чем еда легче, тем лучше. Главное, чтобы на столе всегда был салат из свежих овощей - помидор, огурец и прочее. Гриль летом тоже делаю, но не часто - не каждую неделю.