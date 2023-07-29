В летнем лагере подростков научат создавать вирусное видео

Секреты создания захватывающих коротких видео - от идеи и съемки до монтажа и спецэффектов - откроют ребятам международные менторы: Наталья Маченене - кинопродюсер, сценарист анимационных, документальных и короткометражных фильмов (Эстония), Паркер Уотт - помощник по производству в американской съемочной группе "Netflix" сериала "Pieces of Her" (США), Антон Осиповский - маркетолог, дизайнер (Эстония), Андреас Дорошук - сценарист и режиссер независимых художественных фильмов (Украина), Александр Битсков - мультимедийный эксперт (Эстония), Юлия Богачева - фотограф и режиссер, руководитель фотошколы (Эстония), Эдуард Теэ - актер и режиссер (Эстония).

Специальные гости лагеря - Гари Лямин, основатель образовательной платформы "Marketilo", где в том числе обучает созданию контента "ТiкТок" и "Reels", и команда создания и управления видеоконтентом "WOIS", в том числе при помощи искусственного интеллекта.

- Наша цель - помочь молодым талантам раскрыть свой потенциал и обрести навыки, которые пригодятся им в жизни, учебе и работе, - подчеркнула руководитель проекта Наталья Маченене. - Будет много практики. Уверена, что участники лагеря создадут вместе что-то совершенно новое и удивительное.

Не менее важно и продвижение видеоконтента, искусственного интеллекта и безопасности в сети. Эту тему тоже обсудят.

Современные социальные сети и платформы для обмена видео предоставляют уникальные возможности для творческой самореализации и популяризации контента, поэтому организаторы не сомневаются, что для кого-то лагерь станет полезным хобби, а для кого-то, возможно, основой выбора будущей профессии.

В четверг, 10 августа в 16.30 для участников лагеря в кинотеатре "Apollo Kino Astri" покажут фильм "Ребенок-машина", признанный лучшим эстонским жанровым фильмом. Участникам лагеря этот фильм представит продюсер Тыну Хийелайд, с которым можно будет обсудить его после просмотра.

Захватывающие видео, которые создадут участники лагеря, будут смонтированы в одну историю и показаны 12 августа в 13.30 на большом экране творческого хаба "OBJEKT", его смогут увидеть все желающие.